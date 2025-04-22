Коли сіяти оігрки

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Коли сіяти оігрки 2025 року за місячним календарем

Багато садівників і городників, плануючи весняні роботи на своїх ділянках, традиційно звертаються до порад місячного посівного календаря, який, як вважається, вказує на найбільш сприятливі та несприятливі періоди для різних видів сільськогосподарських робіт, включаючи посадку овочевих культур.

Фахівці також радять враховувати фазу Місяця, особливо прихильники біодинамічного землеробства. Вважається, що посадка овочів, які плодоносять над землею (до яких належать і огірки), є найбільш сприятливою у фазу зростаючого Місяця.

Згідно з місячним календарем, найбільш вдалими днями для висівання насіння огірків безпосередньо у відкритий ґрунт у квітні вважаються 28 та 29 числа, бажано зранку.

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У травні ж сприятливими днями є 1 травня (після 10:15 ранку), 2 та 3 травня (до 14:28), 6 та 7 травня, 8 травня, 9 та 10 травня, 11 травня, а також 25 та 26 травня і 29 та 30 травня.

Агротехнічні терміни посіву огірків

Проте, незважаючи на рекомендації місячного календаря, досвідчені аграрії наголошують на необхідності врахування погодних умов як ключового фактора успішної посадки огірків.

Для того, щоб насіння огірків успішно проросло та прижилося, ґрунт повинен прогрітися щонайменше до +15 градусів Цельсія на глибині загортання насіння (зазвичай 2-3 см). Висаджувати огірки слід лише за умови стабільного потепління та відсутності загрози нічних заморозків, які можуть бути згубними для молодих сходів.

За оптимальних умов, перші паростки огірків зазвичай з’являються приблизно через два тижні після посіву. Однак, якщо температура ґрунту підтримується на рівні 22-25 градусів Цельсія, цей процес значно прискорюється, і перші зелені «петельки» можуть пробитися на поверхню вже через п’ять діб.

Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, середні багаторічні дати останніх весняних заморозків у повітрі для різних регіонів України припадають переважно на кінець квітня — першу половину травня. Тому, орієнтуючись на ці дані для свого регіону, можна більш обґрунтовано визначити оптимальний час для посадки теплолюбних культур, таких як огірки.

Коли садити оігрки згідно з народними прикметами

Цікаво, що про настання сприятливого часу для посадки огірків свідчать і народні прикмети, що формувалися протягом століть спостережень за природою. Одна з таких прикмет пов’язує початок посіву огірків з масовим цвітінням кульбаб на лугах та в садах, а також з початком опадання пелюсток з квітучих яблунь. Ці природні сигнали часто корелюють з достатнім прогріванням ґрунту та встановленням стабільної теплої погоди.

Як садити оігрки, щоб отримувати врожай до самої осені

Досвідчені городники також рекомендують розтягувати період посадки огірків для забезпечення безперервного надходження свіжих плодів протягом усього сезону.

Так, у другій половині квітня доцільно висівати насіння для вирощування в парниках або на грядках під тимчасовим укриттям зі спанбонду (агроволокна). Другу партію насіння можна висіяти на початку травня, а третю — приблизно через два-чотири тижні після другої посадки. Такий конвеєрний метод дозволяє насолоджуватися свіжими огірками аж до самої осені.

Для отримання раннього врожаю огірків багато городників використовують розсадний метод. Насіння на розсаду висівають за 20-30 днів до передбачуваної висадки в ґрунт, що дозволяє отримати перші плоди на кілька тижнів раніше.