Завдання з математики в Україні та Нідерландах: у Мережі дивуються різниці в навчанні в школах (фото)

Користувачі соцмереж сперечаються через складність шкільної програми з математики в Україні. Та порівнюють її з освітнім планом в Нідерландах.

Завдання з математики Фото ілюстративне / © Pixabay

У соцмережах спалахнула дискусія після того, як українка опублікувала приклади завдань з математики для третьокласників в Україні та Нідерландах. Користувачів здивувала разюча різниця у складності матеріалу. Якщо українські школярі вже працюють із числами в межах тисячі та розв’язують задачі, то їхні однолітки за кордоном лише освоюють базове додавання і віднімання до 10.

Про це і йдеться у дописі magaliasolga в Тhreads.

Допис викликав жваве обговорення. Частина користувачів припустила, що українська програма значно складніша і може перевантажувати дітей. Водночас інші зауважили, що таке порівняння не зовсім коректне через різницю в системах освіти.

Зокрема, у Нідерландах діти починають навчання вже з чотирьох років, тоді як в Україні — переважно з шести-семи. Відповідно, «третій клас» у цих країнах не є однаковим за віком: у нідерландській системі це приблизно 6-7 років, що ближче до українського першого класу. Натомість український третій клас відповідає приблизно п’ятому рівню навчання у Нідерландах.

Завдання для учнів 3 класу у Нідерландах Фото magaliasolga в Тhreads.

Що про рівень освіти в Україні і Нідерландах кажуть користувачі соцмереж

У коментарях також зазначають, що в європейських школах більше уваги приділяють поступовому засвоєнню матеріалу без перевантаження, тоді як в Україні навчання часто є глибшим і більш інтенсивним. Деякі батьки, які мають досвід навчання дітей за кордоном, зазначають: рівень знань у підсумку може бути зіставним, але підходи до викладання — різні.

Завдання для учнів 3 класу в Україні Фото magaliasolga в Тhreads.

Відомо, що в Нідерландах початкова школа триває до 12 років, а всі предмети викладає один учитель. Частину навчання діти проходять із використанням планшетів і комп’ютерів, а розклад і наповнення програми частково визначають самі школи. Уроки зазвичай починаються близько 8:30 і тривають до середини дня, водночас тривалість занять залежить від віку учнів.

Нагадаємо, в Україні запровадили вимоги для роботи у школах та дитсадках. Міносвіти посилює безпекові вимоги до кандидатів на роботу в школах та садках. Стало відомо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке має радикально змінити рівень безпеки в освітніх закладах.

