Завдяки простій хитрості волоські горіхи не почорніють всередині: порада з записника 1983 року

Якщо ваш волоський горіх припинив тішити великий урожаєм та скидає плоди, що чорніють всередині — не поспішайте його зрізати. Існує один старий розчин з трьох інгредієнтів, який здатний створити диво.

Звичайно, прикро бачити, як красивий та надзвичайно корисний плід волоських горіхів починає чорніти зсередини. З року в рік з такою проблемою стикається багато садівників. Однак, якщо ви запам'ятаєте одну хитрість, то зможете завжди отримувати великий і смачний урожай.

Восени волоські горіхи слід обробити спеціальним розчином з записника 1983 року. Для його приготування знадобляться сечовина, вода та залізний купорос. Завдяки суміші цих інгредієнтів, дерева будуть захищені від марсонії. Це серйозне захворювання, яке вражає волоські горіхи і призводить до почорнінння плодів всередині. Якщо вчасно обробити дерево, то плоди будуть смачними, великими і без плісняви.

Головне в цьому розчині, використати правильні пропорції. На 10 л води візьміть 600 г сечовини, добре перемішайте, а потім додайте ще 200 г залізного купоросу. Ще раз перемішайте, щоб всі компоненти розчинилися. Отриманим розчином потрібно обробити стовбур і гілки дерева. Робіть це в суху погоду, коли за прогнозом не буде дощів, тому що розчину потрібен час, щоб почати діяти.

Завдяки такому простому обробленню ви також захистите волоські горіхи від шкідників, які часто зимують в корі дерев. Суміш додатково покращує врожайність і позитивно впливає на розвиток самого дерева. Не забувайте після процедури повністю прибрати з-під стовбура опале листя і гілки, що не були оброблені. Справа в тому, що марсонія часто "зимує" в них, щоб навесні знову "перебратися" на дерево.

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