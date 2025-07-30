Завтра останній день: ось чим фахівці радять поливати цибулю в липні, щоб збільшити урожай в кілька разів

Чим полити цибулю в липні для збільшення урожаю / © unsplash.com

Реклама

Найбільш важливим періодом для зростання цибулі є останні тижні липня. Саме тоді формується розмір головок, а також здатність овочу зберігатися соковитим і хрустким до весни. Тому дуже важливо зайнятися підживлення цієї культури в останні дні другого літнього місяця.

Насамперед, слід запам’ятати, що азотні добрива в липні вже не потрібні. Вони можуть лише нашкодити. Азот сприятиме нарощуванню зеленого пера, а не дозріванню плодів.

Краще переключитися на підживлення на основі фосфору та калію. Фосфор потрібен цибулі, щоб сформувати щільну структуру цибулини, а калій покращує її смак, імунітет, а також сприяє руху поживних речовин від пера до головки.

Реклама

Щоб приготувати ефективне підживлення, візьміть 1,5 ст. ложки сульфат калію та 2 ст. ложки суперфосфату, розчиніть їх у 10 л води. Зверніть увагу, що суперфосфат майже не розчиняється в холодній воді. Його спочатку потрібно розвести в гарячій і настояти кілька годин.

Не менш ефективною буде каліймагнезія. На 10 л води потрібно взяти 40 г цієї речовини замість суперфосфату. Показує ефективність і монофосфат калію. Його потрібно брати 20 г на 10 л води. Всі ці підживлення вносяться під корінь, щоб не потрапити на листя рослини.

Обирайте для підживлення похмурі дні або вечір, а перед цим обов’язково додатково зволожте ґрунт. Через 2 тижні після внесення добрив потрібно додатково обережно підгорнути землю, оголяючи цибулини на третину.