Завжди в моді: 10 базових речей, які повинні бути в гардеробі восени 2023 року

Ці базові речі ніколи не вийдуть із моди, вони будуть у тренді восени 2023 року і в наступних сезонах.

Новий сезон завжди починається зі змін: ми можемо планувати змінити звички, розпорядок дня чи стиль. Якщо ви бажаєте змінити свій гардероб, оновити чи удосконалити, то є універсальні речі, в яких ви завжди будете на піку моди. Аби дізнатися, який одяг ідеально доповнить ваш гардероб у 2023 році і завжди буде в моді – читайте далі.

Універсальний светр

Це універсальний та капсульний предмет гардеробу, який буде на піку моди восени 2023 року. Адже небагато речей можуть зрівнятися з м’яким, розкішним та стильним джемпером, що має круглий виріз, або светром крупної в’язки. Цей одяг можна носити з чим завгодно: підійдуть спідниці, брюки, джинси та сукні. Тим паче, що класика вічна, такі светри ніколи не виходять із сезонних трендів.

Прямі джинси

Осінь 2023 року ознаменувалася модою на денім, тому прямі джинси будуть на піку трендів. Без цієї класики не обходиться жоден гардероб сучасної жінки. Не важливо, чи ви купуєте вінтаж, чи модні джинси із завищеною талією – ця універсальна річ легкого блакитного відтінку ніколи вам не набридне.

Біла сорочка

Це обов’язковий одяг для модниць осінню 2023 року. Але це класична річ, тому вона ніколи не вийде з трендів, і сорочку на ґудзиках повинні мати всі представниці прекрасної статі, щоб мати довершений та стильний вигляд.

Сукня довжини міді

Це тренд осені 2023 року. Така сукня підкреслить всі вигини та жіночність вашої талії, маскуючи недосконалості фігури. А ще цей одяг належить до позачасової класики, тому покупка такої сукні стане інвестицією у ваш модний образ. Поєднувати сукню можна з денімовим піджаком, шкіряною курткою чи кашеміровим светром.

Класичні штани

Мода осені 2023 року пропонує практичну класику та стиль, що завжди у тренді. Цього року класичні брюки – це універсальна капсульна річ, яку можна доповнювати білою сорочкою, светром, куртками та футболками. Стилісти радять у 2023 році додати пару штанів кольору хакі із защипами, які підійдуть буквально до всього.

Шкіряна куртка

Класична якісна шкіряна куртка на піку моди вже не одне десятиліття, тому не оминула тренди осені 2023 року. Така базова річ з будь-яким одягом буде виглядати приголомшливо. Ваш образ завжди буде шикарним та ідеальним.

Біла футболка простого крою

Якщо ви збираєтеся зробити собі капсульний гардероб, то ця базова річ обов’язково повинна бути у вашому модному арсеналі. З футболкою можна носити все – джинси, брюки, спідниці, светри, сорочки та куртки. Класична біла футболка без написів та яскравих деталей – незамінна річ у модному гардеробі восени 2023 року.

Класичне довге пальто

Ця елегантна класична річ довершить зібраний образ, навіть якщо під ним будуть джинси, а взуті ви будете у кросівки. Довге однобортне класичне пальто нейтрального кольору на піку моди восени цього року. До того ж, цей одяг можна комбінувати з будь-якими речами, це виглядатиме стильно, гарно та розкішно.

Білі кросівки

У кожної пані напевно є пара білих кросівок. Це взуття вже давно перетворилося на позачасову класику, оскільки поєднує у собі стиль та комфорт. Кросівки можна поєднувати як зі спортивним одягом, так і з класичним повсякденним. Власниця цієї пари взуття завжди буде в тренді.

Класичні чорні окуляри

Ця річ створена для елегантних шикарних пані. Тому обов’язково повинна доповнювати образ осінню 2023 року. Щоб обрати правильну форму, яка пасуватиме до вашого обличчя, слід звернути увагу на класичні чорні окуляри правильних форм.

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