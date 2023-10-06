Зажміть дві кнопки і пральна машина сама очиститься від плісняви: цей секрет повинен знати кожен

Виявляється, в багатьох пральних машинках передбачений спеціальний режим для самоочищення. Під час такого циклу техніка працює без завантаження одягом, але, якщо проводити його раз на місяць, ви точно забудете про проблеми з появою плісняви.

Натисніть на панелі пральної машини і зажміть на дві секунди всього лише дві кнопки: "Інтенсивне прання" та "Без складок". Зазвичай вони об'єднанні квадратною дужкою з зірочкою по центру.

Головний плюс цієї програми — не потрібно додавати жодних мийних засобів. Техніка сама перейде у режим очищення барабана, як тільки ви натиснете кнопку "Старт".

Як вимити пральну машину від плісняви: народні засоби

Якщо ваша техніка була придбана вже досить давно і спеціального режиму для очищення барабана вона не має, можна самостійно очистити поверхню за допомогою народних засобів.

Чудовим варіантом вважається білий оцет. Налийте дві склянки цього продукту в дозатор для порошку і мийних засобів. Запустіть порожню пральну машину на тривалому режимі прання та максимальній температурі (не нижче за 60 градусів). Завдяки комбінації гарячої води і оцту навіть найважчі забруднення будуть очищенні, а неприємні запахи усунуті.

Можна запустити ще один цикл прання без мийних засобів та оцту, а в барабан додати 1/2 склянки харчової соди. Вона допоможе видалити наліт, який часто утворюється всередині пральної машини. Після цього не забудьте ретельно протерти барабан серветкою з мікрофібри. Так ви точно видалите всі залишки мийних засобів.

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