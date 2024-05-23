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Зазирніть до своєї шафи: якщо знайдете ці п'ять моделей "застарілих" сумок, ви в тренді

Зазирніть до своєї шафи: якщо знайдете ці п'ять моделей "застарілих" сумок, ви в тренді

Трендові сумки

Ці п'ять антитрендових сумок повертаються в моду цього літа

Мода циклічна —  деякі моделі, фасони, що втратили свою актуальність повертаються в тренди, стають супермодними, отримують друге життя.

Ретро тенденції так само як і забутий стиль old money у 2024 році став знову популярним. Він стриманий, вишуканий, естетичний, має простий, але водночас розкішний вигляд.

Повертаються у моду не лише фасони одягу, взуття, а й аксесуарів, у тому числі сумок. Стилісти порталу Who What Wear розповіли про 5 моделей, які знову будуть у моді цього літа.

Шкіряні плетені сумки

Плетена шкіра або імітація шкіри виглядає як солом’яна сумка, завдяки чому така сумка буде доречною для літа.

Плетена сумка / ©
Плетена сумка

Білі кольори

Коли йдеться про універсальність, білу сумку важко чимось замінити. Вона поєднуються з усіма тими самими предметами, які  поєднуються з чорною сумочкою, але ще  краще поєднуються зі світлими або пастельними палітрами. Вони стануть чудовим доповненням до барвистих літніх суконь, блуз і прикрас.

Білі сумки / ©
Білі сумки

Сумки з барвистої замші

Якщо шкіра може здатися занадто важкою для літа, можна знайти замшеву сумку для теплих місяців. Яскраві кольори замші буде саме то, що потрібно для літнього образу. 

Сумки з кольорової замші / ©
Сумки з кольорової замші

Сумки з тканини

Різноманітні сумки з тканини, так само як  і шкіряні, будуть в тренді цього літа. Для спеки вони мають важливу перевагу – кращу вентиляцію повітря.

Сумки з тканини / ©
Сумки з тканини

Сумки "металік"

Незалежно від того, надягаєте ви у відпустку  широкі льняні штани з  простим топом на бретельках чи сукню для вечірки, металева сумка зробить будь-який образ глянцевим.

Сумка металік / ©
Сумка металік

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