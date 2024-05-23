Зазирніть до своєї шафи: якщо знайдете ці п'ять моделей "застарілих" сумок, ви в тренді

Ці п'ять антитрендових сумок повертаються в моду цього літа

Мода циклічна — деякі моделі, фасони, що втратили свою актуальність повертаються в тренди, стають супермодними, отримують друге життя.

Ретро тенденції так само як і забутий стиль old money у 2024 році став знову популярним. Він стриманий, вишуканий, естетичний, має простий, але водночас розкішний вигляд.

Повертаються у моду не лише фасони одягу, взуття, а й аксесуарів, у тому числі сумок. Стилісти порталу Who What Wear розповіли про 5 моделей, які знову будуть у моді цього літа.

Шкіряні плетені сумки

Плетена шкіра або імітація шкіри виглядає як солом’яна сумка, завдяки чому така сумка буде доречною для літа.

Плетена сумка

Білі кольори

Коли йдеться про універсальність, білу сумку важко чимось замінити. Вона поєднуються з усіма тими самими предметами, які поєднуються з чорною сумочкою, але ще краще поєднуються зі світлими або пастельними палітрами. В они стануть чудовим доповненням до барвистих літніх суконь, блуз і прикрас.

Білі сумки

Сумки з барвистої замші

Якщо шкіра може здатися занадто важкою для літа, можна знайти замшеву сумку для теплих місяців. Яскраві кольори замші буде саме то, що потрібно для літнього образу.

Сумки з кольорової замші

Сумки з тканини

Різноманітні сумки з тканини, так само як і шкіряні, будуть в тренді цього літа. Для спеки вони мають важливу перевагу – кращу вентиляцію повітря.

Сумки з тканини

Сумки "металік"

Незалежно від того, надягаєте ви у відпустку широкі льняні штани з простим топом на бретельках чи сукню для вечірки, металева сумка зробить будь-який образ глянцевим.

Сумка металік

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