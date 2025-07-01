Зберете до 10 кг перцю з одного куща: як приготувати добриво з хліба для липневого підживлення

Чим підживити перець у липні для гарного врожаю / © pixabay.com

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Досвідчені господарі рекомендують просте, але дуже ефективне натуральне добриво для перцю на основі хліба. Завдяки регулярному використанню такого підживлення можна зібрати від 7 до 10 кг плодів з одного куща. Розповідаємо, як приготувати добриво для перцю і чому воно працює краще, ніж інші засоби. Про це пише ресурс VSN.

Чому влітку звичайного поливу недостатньо для болгарського перцю

Більшість городників вважає, що для гарного врожаю достатньо регулярного поливу. Однак це зовсім не так. В липні перець особливо швидко виснажує ґрунт і потребує додаткового підживлення. Без нього навіть за достатньої вологи рослина не зможе повноцінно плодоносити.

Саме тому важливо застосовувати добриво, і найкращим варіантом для літнього підживлення буде натуральна жива закваска. Вона не лише живитиме культуру, а й активізує мікрофлору ґрунту, зміцнить імунітет рослини та допоможе краще засвоювати воду й корисні речовини.

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Яка користь живої закваски для солодкого перцю

Домашня закваска, приготована зі звичайного хліба, містить велику кількість корисних мікроорганізмів, які:

стимулюють розростання кущів;

зміцнюють рослину і підвищують її стійкість до захворювань;

покращують структуру ґрунту;

допомагають кореням краще вбирати вологу та поживні мікроелементи.

Рецепт приготування добрива з хліба

Для приготування підживлення вам знадобиться:

100 г житнього хліба;

1 літр теплої води.

Як приготувати:

Покладіть хліб у скляну чи пластикову ємність. Залийте його водою. Накрийте тканиною або марлею, щоб суміш «дихала». Залиште в теплому місці на 3–4 дні. Після появи кислого запаху закваска буде готова.

Як використовувати хлібну закваску для підживлення перцю.

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Розведіть 1 склянку закваски на 10 літрів води.

Поливайте під корінь раз на тиждень.

Продовжуйте підживлення до кінця липня.