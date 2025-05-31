Зберете не одне відро помідор з куща: чим підживити томати після висаджування у відкритий ґрунт

Чим підживити помідори після висаджування у відкритий ґрунт / © Pixabay

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Правильне підживлення допомагає томатам ефективно укорінитися, адже воно стимулює кореневу систему, чим забезпечую рослину всіма необхідними корисними речовинами. Це особливо актуально для високорослих сортів, адже вони потребують додаткової уваги.

За словами фахівців, під час пересаджування слід використовувати спеціальні засоби для укорінення.

Якщо ви бачите, що коріння не росте, слід повторити використання стимуляторів. Сильна коренева система на початку розвитку допомагає рослині отримати міцне здоров’я і дати добрий урожай.

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Перше підживлення досвідчені городники починають з калієвої селітри. В цьому добриві міститься 15% азоту, який потрібен для зміцнення стебел. Вони стають витривалішими, водночас не провокуючи надмірне зростання зелені, як це буває, якщо використовувати аміачну селітру.

Також кальцієва селітра містить велику кількість кальцію (26%), який потрібен для зміцнення здоров’я рослини, підвищення її стійкості до стресових умов, заспоєнні інших поживних речовин (зокрема, калію та азоту).

Розчин для підживлення томатів готується дуже просто. Візьміть 12 г калієвої селітри, розчиніть в 12 л води. Орієнтовно це 1 ст. ложка без гірки. Перед внесенням добрива кожен кущик потрібно підлити 1 л чистої води, а потім додати 0,5 л розчину з калієвою селітрою.