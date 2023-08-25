Зберігаємо на зиму: як очистити садові інструменти від іржі

Ховаючи інструменти на зиму, важливо оглянути їх на наявність іржі. Іржа дуже заважає під час роботи і може значно пошкоджувати металеву поверхню. Якщо у вас не знайшлося спеціальних засобів для виведення іржі, потрібно знати, як очистити речі від неї народними способами.

Іржа утворюється на металевих інструментах тоді, коли їхня поверхня взаємодіє з водою в атмосфері кисню. Як результат — на колись міцному металі бачимо руді плями, які згодом перетворять предмет на брухт. Тому боротися з іржею потрібно на перших етапах її появи. Особливо важливо оглянути садові та городні інструменти на наявність іржі перед тим, як ховати їх на зимове зберігання.

Як вивести іржу з інструментів: перевірені народні засоби

Якщо під рукою немає спеціальних засобів проти іржі, потрібно знати, що добре роз'їдає іржу. Адже навіть з тим, що є під рукою, можна вирішити цю проблему.

Лимонний сік + оцет

Така суміш вважається найпростішим народним засобом проти іржі. Змішати їх потрібно у рівних пропорціях, а потім за допомогою губки нанести на метал. Важливо уникати контакту з ранами на руках та слизовими поверхнями. Залишіть на кілька годин, не забуваючи стежити, щоб суміш не підсихала. Час від часу наносьте свіжий шар. Після цього іржу можна буде змити водою. Не забудьте добре просушити поверхню перед тим, як ховати інструмент.

Харчова сода

Спеціальна лужна паста теж допоможе швидко вивести іржу. Щоб її приготувати, влийте невелику кількість води і додайте соди, щоб суміш була схожа на густу сметану. Потім нанесіть цю кашку на іржаві плями. Залежно від ступеня та розміру корозії зачекайте від півгодини до півтори години. Процедуру можна повторити, якщо іржа повністю не зійшла. За допомогою такого методу легко очищаються такі інструменти як секатори, гайкові ключі, плоскогубці.

Що добре роз'їдає іржу? / Фото: pixabay.com

Картоплина

В бульбах молодої картоплі міститься щавелева кислота, яка підходить для видалення невеликих плям іржі. Просто розріжте картоплину навпіл, посипте її сіллю (вона витягне на розріз вологу і послужить своєрідним абразивом) та натріть поверхню інструментів. Можна залишити на плямі картоплину на 15 хвилин. Після цього ретельно промийте і висушіть предмет.

Газована вода

В сучасних газованих напоях є фосфатна кислота, яка також допомагає позбутися плям іржі. Рідина підходить для виведення невеликих плям та забруднення. Спробуйте помістити іржаві інструменти в кока-колу на кілька годин, а потім промийте їх у воді. Не забудьте висушити.

Засіб для чищення унітазів і раковин

Вони містять лужні компоненти, які чудово справляються з іржею і допоможуть вивести її за лічені хвилини. В глибоку ємність налийте засіб для чищення, помістіть туди інструменти і залишіть від 30 хвилин до кількох годин (в залежності від розміру плями).

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