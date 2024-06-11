Збиратимете по чотири відра з куща: не забудьте підживити цим малину в червні

Урожай малини безпосередньо залежить від того, наскільки добре за нею доглядали під час формування ягід.

Одним з головних аспектів є використання добрива, яке було спеціально розроблене для ягідних культур. Воно допомагає значно збільшити кількість ягід, а також їхній розмір.

Чим можна підживити малину в червні

Перегній чи компост — це органічні речовини, які дуже багаті на поживні компоненти. Якщо вносити це добриво під кущики малини, то можна отримати швидше зростання самої рослини, а також в рази покращити ґрунт. Ви можете робити компост самостійно з органічних відходів саду чи придбати вже готовий в магазині. Перегній можна отримати лише в тому разі, якщо у вас є фермерське господарство чи домашня худоба.

Зола — в ній міститься багато мікроелементів та мінералів, які необхідні для здорового зростання кущів малини. Утворюється вона під час спалювання деревини або інших органічних матеріалів. Також золу можна отримати в печі або каміні. Її продають в магазинах.

Рідке добриво універсальне для ягідних культур — воно забезпечує рослину всіма необхідними їй мікроелементами, щоб кущі швидко зростали та давали більше ягід.

Як правильно підживлювати малину в червні

Компост чи перегній потрібно змішати із золею у пропорції 2:1. Наприклад, на два відра компосту потрібно взяти одне відро золи. До суміші додайте рідке добриво для ягідних культур відповідно до інструкції, яка вказана виробником. Зазвичай на 10 л суміші потрібно додати близько 1-2 л добрива.

Тепер потрібно ретельно перемішати всі компоненти, щоб маса стала однорідною.

Отримане підживлення вносять навколо кущів малини (відстань від стебел 20-30 см). Після цього акуратно перемішайте його з верхнім шаром ґрунту. Полийте достатньою кількістю води. Так ви зможете прискорити поширення корисних речовин і малина отримає все необхідне для зростання та плодоношення.

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