Збиратимете яйця щодня: ось що обов'язково повинно стояти в курнику взимку

Якщо курям бракує однієї важливої речі взимку, то вони можуть зовсім припинити нестися.

Йдеться про звичайну воду. Про це розповіла у своєму YouTube-каналі українська фермерка Тетяна Рибаченко.

Як підкреслила фахівчиня, для регулярного відкладання яєць саме наявність в курнику свіжої води є однією з найважливіших умов. Якщо птиці будуть пити недостатньо рідини, то нестися вони просто припинять, тому що яйце формується, зокрема, завдяки рідині. Щойно ви виправите цю помилку — через короткий проміжок часу почнете збирати дуже багато яєць.

Також фермерка рекомендує міняти воду в курнику на свіжу щодня. Робити це потрібно, тому що курям властива охайність. Вони не будуть пити з брудної посудини або рідину, яка вже застоялася.

Якщо міняти воду щодня вручну у вас немає можливості, а отримувати яйця навіть взимку дуже хочеться, варто придбати і поставити ніпельну поїлку. Вони відрізняються тим, що подають воду після натискання на ніпель. Це рішення чудово підходить для птиці, зокрема й для молодняку, який швидко привчиться пити з таких поїлок.

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