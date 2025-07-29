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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Збиратимете урожай перців аж до жовтня: в липні підживіть рослину дієвим коктейлем

Щоб у перців зав’язувалися плоди протягом всього сезону, необхідно правильно підживити рослини.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим підживити перець в липні, щоб подовжити його плодоношення

Чим підживити перець в липні, щоб подовжити його плодоношення / © unsplash.com

В серпні ночі вже стають прохолоднішими, а тому дуже важливо своєчасно підживити солодкі перці, щоб збирати урожай до пізньої осені. Найважливіша речовина для цієї культури — калій.

Завдяки цьому елементу перці краще переносять нічні зниження температури, активізується процес дозрівання плодів, вони стають більш солодкими і навіть більшими. Найкраще підійде сульфат калію, тому що в ньому не міститься хлору.

Для приготування дієвого розчину, візьміть 1 ст. ложку добрива і розчиніть у відрі теплої води. Пам’ятайте, що холодна вода погано впливає на корені рослини, тому її використовувати не можна. Підживлення вноситься лише на вологий ґрунт, тому найкраще це робити після поливання або дощу. На один кущ вистачить 0,5 л.

Не забувайте, що через тиждень після кореневого підживлення, потрібно додатково зробити позакореневе. Для нього розведіть цей же елемент у вдвічі більшій кількості води, обробіть перець по листю. Робити це краще під вечір або в похмуру погоду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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