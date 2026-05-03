Збиратимете відра полуниці з грядки: три дешеві підживлення, які замінять дорогу «хімію»

У вирощуванні полуниці на грядці важливим є підживлення її кущів до початку цвітіння. Це допоможе зміцнити кущі, активізує ріст та закласти умови, аби було багато ягід. Існують натуральні добрива, які працюють не гірше, ніж дорога хімія з магазину.

Якими натуральними добривами підживити кущі полуниці, розповів селекціонер Микола Завальний у коментарі Gazeta.ua.

За словами спеціаліста, до початку цвітіння важливо провести підживлення. Існує три ключові розчини: із сажі, попелу та з кропиви.

Розчин з сажі

Для приготування розвину ідеально підійде сажа з комину. Однієї жмені вистачить на 10-літрове відро води. Полийте коріння полуниці увечері таким розчином.

Розчин з попелу

У 10-літровому відрі води розчиніть 200 грамів попелу. Полуницю також слід підживити ввечері.

Настій з кропиви

Приготування цього розчину більш тривале у часті. Одне відро кропиви залийте водою і залиште на 5-7 днів, щоб перебродило. Потім літр настою розведіть у 10 літрах чистої води. полийте навколо куща.

За словами експерта, вистачить одного підживлення, але можна повторити процедуру через тиждень.

Завдяки підживленням, які зроблені з натуральних інгредієнтів, полуниця міцніє, дає гарний врожай і не хворіє.

