ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
533
Час на прочитання
1 хв

Збиратимете відра полуниці з грядки: три дешеві підживлення, які замінять дорогу «хімію»

Щоб отримати щедрий урожай полуниці, важливо не пропустити один ключовий момент — підживлення кущів ще до початку цвітіння.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Полуниця.

Полуниця. / © Credits

У вирощуванні полуниці на грядці важливим є підживлення її кущів до початку цвітіння. Це допоможе зміцнити кущі, активізує ріст та закласти умови, аби було багато ягід. Існують натуральні добрива, які працюють не гірше, ніж дорога хімія з магазину.

Якими натуральними добривами підживити кущі полуниці, розповів селекціонер Микола Завальний у коментарі Gazeta.ua.

За словами спеціаліста, до початку цвітіння важливо провести підживлення. Існує три ключові розчини: із сажі, попелу та з кропиви.

Розчин з сажі

Для приготування розвину ідеально підійде сажа з комину. Однієї жмені вистачить на 10-літрове відро води. Полийте коріння полуниці увечері таким розчином.

Розчин з попелу

У 10-літровому відрі води розчиніть 200 грамів попелу. Полуницю також слід підживити ввечері.

Настій з кропиви

Приготування цього розчину більш тривале у часті. Одне відро кропиви залийте водою і залиште на 5-7 днів, щоб перебродило. Потім літр настою розведіть у 10 літрах чистої води. полийте навколо куща.

За словами експерта, вистачить одного підживлення, але можна повторити процедуру через тиждень.

Завдяки підживленням, які зроблені з натуральних інгредієнтів, полуниця міцніє, дає гарний врожай і не хворіє.

Нагадаємо, ми писали про те, коли сіяти кавуни та як їх вирощувати, щоб отримати солодкий урожай.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
533
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie