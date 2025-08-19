Як приготувати домашнє вершкове масло / © pixabay.com

Реклама

Вершкове масло — продукт не з дешевих, але його люблять практично всі, бо воно не лише смачне, а й дуже корисне. Тож не варто від нього відмовлятися, навіть якщо ціна дуже кусається. Адже натуральне вершкове масло легко зробити власноруч, для цього вам знадобиться лише один простий продукт. І це не домашня сметана.

Що потрібно для приготування домашнього вершкового масла

Вершки 30-35% жирності — 500 грамів.

Трохи солі чи будь-які інші спеції для більш виразного смаку.

Решту справи зробить ваша кухонна техніка — міксер чи навіть звичайна банка з кришкою.

Як приготувати вершкове масло.

Налийте вершки у глибоку миску чи банку. Збийте міксером. Спочатку маса перетвориться на густі вершки, а згодом почне відділятися сироватка. Можна брати банку з кришкою і збивати руками, але цей процес буде більш тривалим та трудомістким. Продовжуйте збивати доти, поки не утвориться щільна масляна грудка. Злийте рідину — це пахта, її можна також використати для випічки. Отримане масло промийте холодною водою, тоді воно довше зберігатиметься. Додайте щіпку солі чи улюблені спеції за смаком — і смачне домашнє вершкове масло можна смакувати.

Чому таке вершкове масло значно краще за магазинне