Збийте цей продукт — у вас вийде вершкове масло, в рази смачніше й дешевше за магазинне
Як приготувати натуральне вершкове масло лише з одного недорогого інгредієнта: простий рецепт без домішок і консервантів.
Вершкове масло — продукт не з дешевих, але його люблять практично всі, бо воно не лише смачне, а й дуже корисне. Тож не варто від нього відмовлятися, навіть якщо ціна дуже кусається. Адже натуральне вершкове масло легко зробити власноруч, для цього вам знадобиться лише один простий продукт. І це не домашня сметана.
Що потрібно для приготування домашнього вершкового масла
Вершки 30-35% жирності — 500 грамів.
Трохи солі чи будь-які інші спеції для більш виразного смаку.
Решту справи зробить ваша кухонна техніка — міксер чи навіть звичайна банка з кришкою.
Як приготувати вершкове масло.
Налийте вершки у глибоку миску чи банку.
Збийте міксером. Спочатку маса перетвориться на густі вершки, а згодом почне відділятися сироватка.
Можна брати банку з кришкою і збивати руками, але цей процес буде більш тривалим та трудомістким.
Продовжуйте збивати доти, поки не утвориться щільна масляна грудка.
Злийте рідину — це пахта, її можна також використати для випічки.
Отримане масло промийте холодною водою, тоді воно довше зберігатиметься.
Додайте щіпку солі чи улюблені спеції за смаком — і смачне домашнє вершкове масло можна смакувати.
Чому таке вершкове масло значно краще за магазинне
Ви точно знаєте склад продукту і він в рази дешевший та якісніший.
Масло виходить ароматним, ніжним і без жодних домішок.
Готувати легко, а результат перевершує магазинні аналоги.
Ви отримуєте не лише масло, а й пахту, яку можна використовувати для млинців, булочок чи соусів.