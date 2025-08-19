ТСН у соціальних мережах

Збийте цей продукт — у вас вийде вершкове масло, в рази смачніше й дешевше за магазинне

Як приготувати натуральне вершкове масло лише з одного недорогого інгредієнта: простий рецепт без домішок і консервантів.

Як приготувати домашнє вершкове масло

Як приготувати домашнє вершкове масло / © pixabay.com

Вершкове масло — продукт не з дешевих, але його люблять практично всі, бо воно не лише смачне, а й дуже корисне. Тож не варто від нього відмовлятися, навіть якщо ціна дуже кусається. Адже натуральне вершкове масло легко зробити власноруч, для цього вам знадобиться лише один простий продукт. І це не домашня сметана.

Що потрібно для приготування домашнього вершкового масла

  • Вершки 30-35% жирності — 500 грамів.

  • Трохи солі чи будь-які інші спеції для більш виразного смаку.

  • Решту справи зробить ваша кухонна техніка — міксер чи навіть звичайна банка з кришкою.

Як приготувати вершкове масло.

  1. Налийте вершки у глибоку миску чи банку.

  2. Збийте міксером. Спочатку маса перетвориться на густі вершки, а згодом почне відділятися сироватка.

  3. Можна брати банку з кришкою і збивати руками, але цей процес буде більш тривалим та трудомістким.

  4. Продовжуйте збивати доти, поки не утвориться щільна масляна грудка.

  5. Злийте рідину — це пахта, її можна також використати для випічки.

  6. Отримане масло промийте холодною водою, тоді воно довше зберігатиметься.

  7. Додайте щіпку солі чи улюблені спеції за смаком — і смачне домашнє вершкове масло можна смакувати.

Чому таке вершкове масло значно краще за магазинне

  • Ви точно знаєте склад продукту і він в рази дешевший та якісніший.

  • Масло виходить ароматним, ніжним і без жодних домішок.

  • Готувати легко, а результат перевершує магазинні аналоги.

  • Ви отримуєте не лише масло, а й пахту, яку можна використовувати для млинців, булочок чи соусів.

