Здивуйте своїх домашніх: п'ять цікавих рецептів з огірками, які вразять своїм смаком

Якщо у вас вродило багато огірків і ви вже не знаєте, куди їх подіти, пропонуємо незвичайні страви зі свіжих огірків, які точно здивують ваших рідних.

Засолювання огірків з житнім хлібом

Інгредієнти:

огірки 1 кг;

житній хліб 2 скибочки;

кріп за смаком;

сіль за смаком;

часник 2-3 зубчика.

Спосіб приготування:

Залийте огірки холодною питною водою, залишіть в прохолодному місці на 3-5 годин. Кожні 1,5 годин рідину зливайте і заливайте овочі свіжою водою. Відріжте з двох сторін кінчики у кожного огірка (чи проколіть кожен виделкою 2-3 рази). Наріжте хліб машенькими кубиками, підсушіть на сковороді. Укладіть огірки в банку, зверху викладіть хліб. Додайте кріп та дрібно нарізаний або цілий часник. Залийте солоним окропом, щоб рідина доходила до верху банки. Закрийте банки і залишіть в теплому місці на 2-3 дні.

Салат зі свіжих огірків та яєць

Свіжі огірки та варені яйця добре поєднуються між собою. Перевірте це, приготувавши цей простий салат.

Інгредієнти:

яйця 2 шт;

огірки 4 шт;

часник 1 зуб;

цибуля 1 шт;

кріп 1 пучок;

соняшникове або гарбузове насіння за смаком;

сметана чи несолодкий йогурт.

Спосіб приготування:

Яйця зваріть та поріжте на дрібні кубики. Огірки вимийте і наріжте соломкою. Видавіть один зубчик часнику, дрібно посічіть цибулю. На сковорідці розігрійте каплю олії і протугіть огірки з цибулею, часником, сіллю впродовж 6-7 хвилин під кришкою. Коли огірки охолонуть, злийте сік з овочів та зайву олію. В глибокій мисці змішайте всі інгредієнти, додайте дрібно нарізаний кріп, насіння сонячника чи гарбуза. Приправте салат сметаною чи несолодким йогуртом.

Огірки смажені в клярі

Інгредієнти:

огірки 0,5 кг;

яйця 2 шт;

кефір 1 склянка;

сода 1 чайна ложка;

борошно;

сіль, перець, цукор за смаком.

Спосіб приготування:

Огірки наріжте пластинами. Складіть їх в глибоку миску, додайте сіль, перець і ретельно перемішайте. Підготуйте кляр: в мисці збийте яйця, додайте сіль, цукор, перемішайте вінчиком. Влийте кефір і додайте соду. Ще раз ретельно перемішайте. Поступово додавайте борошно, кожного разу перемішуючи, поки консистенція не буде нагадувати сметану середньої жирності. Огірки скласти в пакет, додати кілька ложок борошна і добре потрясти. Кожен шматок огірка вмочувати в клярі перед викладанням на розігріту сковороду з олією. Обсмажувати в двох боків до золотистої скоринки. Викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Суп зі свіжих перемелених огірків

Цей незвичайний суп навіть не потрібно варити.

Інгредієнти:

зелена гречка 200 г;

огірки 300 г;

авокадо 1 шт;

лимонний сік 2 столові ложки;

очищене насіння соняшника за смаком;

зелень для прикраси;

сіль та перець.

Спосіб приготування:

Зелену гречку замочіть на ніч у холодній воді. Почистіть і наріжте огірки, авокадо. Покладіть в блендер, додайте гречку і збийте до однорідної маси. Розлийте суп по тарілках, прикрасьте зеленню та насінням. Посоліть і поперчіть за смаком.

Варення з огірків

Ті, хто куштував таке варення, кажуть, що ніколи не здогадаєшся, з чого саме воно приготовлене.

Інгредієнти:

огірки 500 г;

цукор 300 г;

лимонний сік 100 г;

листя перцевої м'яти жменя.

Спосіб приготування:

Очистіть огірки від шкірки та насіння. Наріжте скибочками. Перекладіть у каструлю і додайте цукор. Залишіть так на 10 хвилин, щоб огірки дали сік. Після цього поставити на вогонь, варити впродовж 20 хвилин на середньому вогні. Додати м'якоть лимона (без шкірки і кісточок), варити ще 20 хвилин. Варення готове. Тепер його потрібно лише розкласти у банки. Подавати в охолодженому вигляді.

А ви б спробували один з цих рецептів?

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