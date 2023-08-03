Здивуйте своїх домашніх: п'ять цікавих рецептів з огірками, які вразять своїм смаком

Якщо у вас вродило багато огірків і ви вже не знаєте, куди їх подіти, пропонуємо незвичайні страви зі свіжих огірків, які точно здивують ваших рідних.
Засолювання огірків з житнім хлібом
Інгредієнти:
- огірки 1 кг;
- житній хліб 2 скибочки;
- кріп за смаком;
- сіль за смаком;
- часник 2-3 зубчика.
Спосіб приготування:
- Залийте огірки холодною питною водою, залишіть в прохолодному місці на 3-5 годин. Кожні 1,5 годин рідину зливайте і заливайте овочі свіжою водою.
- Відріжте з двох сторін кінчики у кожного огірка (чи проколіть кожен виделкою 2-3 рази).
- Наріжте хліб машенькими кубиками, підсушіть на сковороді.
- Укладіть огірки в банку, зверху викладіть хліб.
- Додайте кріп та дрібно нарізаний або цілий часник. Залийте солоним окропом, щоб рідина доходила до верху банки.
- Закрийте банки і залишіть в теплому місці на 2-3 дні.
Салат зі свіжих огірків та яєць
Свіжі огірки та варені яйця добре поєднуються між собою. Перевірте це, приготувавши цей простий салат.
Інгредієнти:
- яйця 2 шт;
- огірки 4 шт;
- часник 1 зуб;
- цибуля 1 шт;
- кріп 1 пучок;
- соняшникове або гарбузове насіння за смаком;
- сметана чи несолодкий йогурт.
Спосіб приготування:
- Яйця зваріть та поріжте на дрібні кубики. Огірки вимийте і наріжте соломкою.
- Видавіть один зубчик часнику, дрібно посічіть цибулю.
- На сковорідці розігрійте каплю олії і протугіть огірки з цибулею, часником, сіллю впродовж 6-7 хвилин під кришкою.
- Коли огірки охолонуть, злийте сік з овочів та зайву олію.
- В глибокій мисці змішайте всі інгредієнти, додайте дрібно нарізаний кріп, насіння сонячника чи гарбуза.
- Приправте салат сметаною чи несолодким йогуртом.
Огірки смажені в клярі
Інгредієнти:
- огірки 0,5 кг;
- яйця 2 шт;
- кефір 1 склянка;
- сода 1 чайна ложка;
- борошно;
- сіль, перець, цукор за смаком.
Спосіб приготування:
- Огірки наріжте пластинами. Складіть їх в глибоку миску, додайте сіль, перець і ретельно перемішайте.
- Підготуйте кляр: в мисці збийте яйця, додайте сіль, цукор, перемішайте вінчиком.
- Влийте кефір і додайте соду. Ще раз ретельно перемішайте.
- Поступово додавайте борошно, кожного разу перемішуючи, поки консистенція не буде нагадувати сметану середньої жирності.
- Огірки скласти в пакет, додати кілька ложок борошна і добре потрясти. Кожен шматок огірка вмочувати в клярі перед викладанням на розігріту сковороду з олією.
- Обсмажувати в двох боків до золотистої скоринки. Викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Суп зі свіжих перемелених огірків
Цей незвичайний суп навіть не потрібно варити.
Інгредієнти:
- зелена гречка 200 г;
- огірки 300 г;
- авокадо 1 шт;
- лимонний сік 2 столові ложки;
- очищене насіння соняшника за смаком;
- зелень для прикраси;
- сіль та перець.
Спосіб приготування:
- Зелену гречку замочіть на ніч у холодній воді.
- Почистіть і наріжте огірки, авокадо. Покладіть в блендер, додайте гречку і збийте до однорідної маси.
- Розлийте суп по тарілках, прикрасьте зеленню та насінням.
- Посоліть і поперчіть за смаком.
Варення з огірків
Ті, хто куштував таке варення, кажуть, що ніколи не здогадаєшся, з чого саме воно приготовлене.
Інгредієнти:
- огірки 500 г;
- цукор 300 г;
- лимонний сік 100 г;
- листя перцевої м'яти жменя.
Спосіб приготування:
- Очистіть огірки від шкірки та насіння. Наріжте скибочками. Перекладіть у каструлю і додайте цукор. Залишіть так на 10 хвилин, щоб огірки дали сік.
- Після цього поставити на вогонь, варити впродовж 20 хвилин на середньому вогні.
- Додати м'якоть лимона (без шкірки і кісточок), варити ще 20 хвилин.
- Варення готове. Тепер його потрібно лише розкласти у банки. Подавати в охолодженому вигляді.
А ви б спробували один з цих рецептів?
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