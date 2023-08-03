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Здивуйте своїх домашніх: п'ять цікавих рецептів з огірками, які вразять своїм смаком

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
74
Час на прочитання
3 хв
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Здивуйте своїх домашніх: п'ять цікавих рецептів з огірками, які вразять своїм смаком

Незвичайні страви зі свіжих огірків / Фото: Pexels

Якщо у вас вродило багато огірків і ви вже не знаєте, куди їх подіти, пропонуємо незвичайні страви зі свіжих огірків, які точно здивують ваших рідних.

Засолювання огірків з житнім хлібом

Інгредієнти:

  • огірки 1 кг;
  • житній хліб 2 скибочки;
  • кріп за смаком;
  • сіль за смаком;
  • часник 2-3 зубчика.

Спосіб приготування:

  1. Залийте огірки холодною питною водою, залишіть в прохолодному місці на 3-5 годин. Кожні 1,5 годин рідину зливайте і заливайте овочі свіжою водою.
  2. Відріжте з двох сторін кінчики у кожного огірка (чи проколіть кожен виделкою 2-3 рази).
  3. Наріжте хліб машенькими кубиками, підсушіть на сковороді.
  4. Укладіть огірки в банку, зверху викладіть хліб.
  5. Додайте кріп та дрібно нарізаний або цілий часник. Залийте солоним окропом, щоб рідина доходила до верху банки.
  6. Закрийте банки і залишіть в теплому місці на 2-3 дні.

Салат зі свіжих огірків та яєць

Свіжі огірки та варені яйця добре поєднуються між собою. Перевірте це, приготувавши цей простий салат.

Інгредієнти:

  • яйця 2 шт;
  • огірки 4 шт;
  • часник 1 зуб;
  • цибуля 1 шт;
  • кріп 1 пучок;
  • соняшникове або гарбузове насіння за смаком;
  • сметана чи несолодкий йогурт.

Спосіб приготування:

  1. Яйця зваріть та поріжте на дрібні кубики. Огірки вимийте і наріжте соломкою.
  2. Видавіть один зубчик часнику, дрібно посічіть цибулю.
  3. На сковорідці розігрійте каплю олії і протугіть огірки з цибулею, часником, сіллю впродовж 6-7 хвилин під кришкою.
  4. Коли огірки охолонуть, злийте сік з овочів та зайву олію.
  5. В глибокій мисці змішайте всі інгредієнти, додайте дрібно нарізаний кріп, насіння сонячника чи гарбуза.
  6. Приправте салат сметаною чи несолодким йогуртом.

Огірки смажені в клярі

Інгредієнти:

  • огірки 0,5 кг;
  • яйця 2 шт;
  • кефір 1 склянка;
  • сода 1 чайна ложка;
  • борошно;
  • сіль, перець, цукор за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Огірки наріжте пластинами. Складіть їх в глибоку миску, додайте сіль, перець і ретельно перемішайте.
  2. Підготуйте кляр: в мисці збийте яйця, додайте сіль, цукор, перемішайте вінчиком.
  3. Влийте кефір і додайте соду. Ще раз ретельно перемішайте.
  4. Поступово додавайте борошно, кожного разу перемішуючи, поки консистенція не буде нагадувати сметану середньої жирності.
  5. Огірки скласти в пакет, додати кілька ложок борошна і добре потрясти. Кожен шматок огірка вмочувати в клярі перед викладанням на розігріту сковороду з олією.
  6. Обсмажувати в двох боків до золотистої скоринки. Викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Суп зі свіжих перемелених огірків

Цей незвичайний суп навіть не потрібно варити.

Інгредієнти:

  • зелена гречка 200 г;
  • огірки 300 г;
  • авокадо 1 шт;
  • лимонний сік 2 столові ложки;
  • очищене насіння соняшника за смаком;
  • зелень для прикраси;
  • сіль та перець.

Спосіб приготування:

  1. Зелену гречку замочіть на ніч у холодній воді.
  2. Почистіть і наріжте огірки, авокадо. Покладіть в блендер, додайте гречку і збийте до однорідної маси.
  3. Розлийте суп по тарілках, прикрасьте зеленню та насінням.
  4. Посоліть і поперчіть за смаком.

Варення з огірків

Ті, хто куштував таке варення, кажуть, що ніколи не здогадаєшся, з чого саме воно приготовлене.

Інгредієнти:

  • огірки 500 г;
  • цукор 300 г;
  • лимонний сік 100 г;
  • листя перцевої м'яти жменя.

Спосіб приготування:

  1. Очистіть огірки від шкірки та насіння. Наріжте скибочками. Перекладіть у каструлю і додайте цукор. Залишіть так на 10 хвилин, щоб огірки дали сік.
  2. Після цього поставити на вогонь, варити впродовж 20 хвилин на середньому вогні.
  3. Додати м'якоть лимона (без шкірки і кісточок), варити ще 20 хвилин.
  4. Варення готове. Тепер його потрібно лише розкласти у банки. Подавати в охолодженому вигляді.

А ви б спробували один з цих рецептів?

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Дата публікації
Перегляди
74
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