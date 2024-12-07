Здобний і дуже смачний різдвяний штолен: фірмовий рецепт Лілії Цвіт

Різдвяна випічка - штолен - набула популярності далеко за межами Німеччина. Цей здобний і духмяний кекс облюбували і українці. Своїм фірмовим рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт.

Тож як приготувати штолен в домашніх умовах - матеріалі ТСН.ua.

В рецепті української кулінарки оригінальне приготування, але адаптоване до сучасності. Тож штолен видасться надзвичайно смачним.

Інгредієнти

Для опари

100 г пшеничного борошна

10 г сухих дріжджів

150 мл молока

1 столова ложка цукру

Для тіста

2 яйця

50 г вершків 15%

80 г цукру

16 г ванільного цукру

щіпка солі

250 г вершкового масла 82%

460 г пшеничного борошна

Для наповнення

50 г цукатів апельсина

5 г цедри грейпфрута

150 г інших сухофруктів

100 г мигдалю

3 г лимонної кислоти

100 мл коньяку

Спеції

1 чайна ложка кориці

1 чайна ложка куркуми

1 чайна ложка меленого кардамону

1 чайна ложка мускатного горіха

Додатково

50 г вершкового масла

цукрова пудра

Приготування

Перший крок

У банку чи контейнер з кришкою кладіть цукати апельсина, цедру грейпфрута, сухофрукти, мигдаль, щіпку лимонної кислоти та спеції. Усе це залийте коньяком, перемішайте та щільно закрийте кришкою. Поставте ємність до холодильника на п'ять діб.

Другий крок

Готуємо опару. У велику миску насипте борошно, додайте цукор, сухі дріжджі, залийте теплим молоком і добре перемішайте. Накрийте миску харчовою плівкою та поставте в тепле місце на пів години.

Третій крок

В іншій мисці змішайте яйця, розтоплене вершкове масло, вершки, цукор, ванільний цукор. Усі інгредієнти перемішайте міксером до тих пір, поки цукор не розчиниться.

Четвертий крок

До яєчної маси додайте опару, половину борошна і перемішайте усе лопаткою. Потім додайте борошно, що залишилося. Вимісіть руками тісто.

П'ятий крок

Додайте до тіста приготовлений наповнювач, смажений подрібнений мигдаль і ще трохи борошна, щоб тісто не прилипало до рук. Добре вимішайте наповнення в тісто, а після цього поставте його у тепле місце щонайменше на годину.

Шостий крок

Розділіть його на дві частини. Розкачайте кожну так, аби ширина була приблизно два сантиметри. Сформуйте штолени. Перекладіть їх у застелену пергаментом та залиште ще на 30 хвилин.

Сьомий крок

Доставте штолени до духовки, яку попередньо розігріли до 180°C. Випікайте приблизно 50 хвилин. Гарячі штолени щедро змастіть з усіх боків розтопленим маслом. Посипте товстим шаром цукрової пудри.

Восьмий крок

Добре охолоджені штолени загорніть їх у пергамент. Зберігайте готову випічку у холодильнику щонайменше два тижні.

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