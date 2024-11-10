Зелень буде свіжою і не псуватиметься упродовж кількох тижнів: що треба зробити

Хоча заморожування залишається популярним способом тривалого зберігання, воно не завжди зручне і потребує додаткового часу на підготовку.
Розповідаємо, які є ефективні методи зберігання свіжої зелені в холодильнику, що дають змогу підтримувати її привабливий зовнішній вигляд і корисні властивості упродовж тривалого часу.
Як зберігати зелень в холодильнику без заморожування: дієві поради
- Спосіб №1. Спочатку зелень треба підготувати до тривалого зберігання. Помийте й переберіть трави, видаліть пошкоджені листочки. Після того, як зелень підсохне, помістіть її в поліетиленовий пакет, наповнений повітрям, і відправте у холодильник. Такий метод допомагає зберегти зелень свіжою до 2 тижнів.
- Спосіб №2. Цей метод передбачає використання паперових рушників. Помиту й просушену зелень загорніть у паперовий рушник чи серветки, потім обприскайте її водою за допомогою пульверизатора і помістіть у поліетиленовий пакет. За рахунок оптимального рівня вологості всередині пакета зелень зберігатиметься до 10 днів.
- Спосіб №3. Ним користувалися ще наші бабусі. Треба підготувати скляну банку, попередньо помити й висушити її. У скляну ємність помістіть зелень та закрийте кришкою, відправте на зберігання до холодильника. Такий спосіб допоможе зберегти трави свіжими до одного місяця.
- Спосіб №4. Такий цікавий метод передбачає застосування ріпчастої цибулі, яка працюватиме як природний консервант. Треба скласти суху немиту зелень у поліетиленовий пакет, розрізану навпіл цибулину також необхідно туди помістити, потім відправте зелень на зберігання до холодильника. Варто пам’ятати, що кожні 5 днів треба міняти цибулю й витирати конденсат, щоб зелень не гнила.
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