Зелень, яка рятує від зимової хандри: 5 кімнатних рослин, які підіймуть настрій в січні

Монстера / © Credits

Похмурий січень часто позбавляє оселі світла та барв, однак фахівці з кімнатних рослин радять компенсувати це правильно підібраною зеленню. Експертка Паріс Лаліката та спеціалістка Джоелібет Портілло поділилися п’ятьма видами, які найкраще підходять для зимового періоду та здатні покращити атмосферу вдома.

Про це повідомило видання Real Simple.

Драцена Lemon-Lime

Лаліката рекомендує цю рослину як простий у догляді варіант із виразним забарвленням. Вона підходить як для невеликих приміщень, так і для просторих кімнат. Драцена витримує слабке освітлення та рідкісний полив, але найкраще розвивається за умов яскравого розсіяного світла.

Філодендрон

Обидві експертки називають філодендрон одним із головних «зимових помічників». За словами Портілло, рослина створює відчуття тепла завдяки насиченому листю та добре переносить періоди, коли немає сил активно доглядати за зеленню. Вона може рости при слабкому світлі та потребує поливу приблизно раз на тиждень. Важливо: філодендрони токсичні для собак та котів.

Срібний потос (сциндапсус)

Портілло зазначає, що сріблясті відблиски його листя допомагають «освітлити» темні кімнати взимку. Рослина проста у догляді та комфортно почувається за температури 18–29°C, тому її варто тримати подалі від холодних протягів.

Аглаонема

Цей вид вирізняється рожево-зеленими листками та підходить тим, хто хоче додати кольору інтер’єру. Лаліката радить звернути увагу на сорти Aglaonema 'wishes' та Aglaonema siam. У різних культурах аглаонему вважають символом удачі та добробуту.

Монстера

За словами Портілло, Monstera deliciosa створює відчуття тропічного середовища, що особливо доречно на тлі коротких зимових днів. Великі листки роблять її акцентною рослиною в інтер’єрі. Монстера потребує достатнього простору, вологості та регулярного обприскування в опалювальний сезон.

