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Зелений салат з черемшею: рецепт простої, але дуже смачної страви

Зелений салат з черемшею: рецепт простої, але дуже смачної страви

Черемша. / Фото: Credits

Черемша дуже корисна зелень.

Черемша або дикий часник - це дуже смачна та корисна весняна зелень. Її стебло, листя і цибулина їстівні і нагадують за смаком зелену цибулю. Саме тому черемшу використовують для салатів.

ТСН.ua підготував рецепт салату з черемші та капусти від переможниці "Мастер Шеф" Аліни Бурик.

Інгредієнти

  • молода капуста
  • черемша 
  • зелена цибуля
  • огірок
  • мікрогрін
  • насіння гарбуза
  • гірчиця у зернах
  • сіль, перець
  • оливкова олія

Приготування 

Нарізаємо усі овочі, заправляємо оливковою олією та додаємо спеції за смаком. 

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