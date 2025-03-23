Зелений салат з черемшею: рецепт простої, але дуже смачної страви

Черемша дуже корисна зелень.
Черемша або дикий часник - це дуже смачна та корисна весняна зелень. Її стебло, листя і цибулина їстівні і нагадують за смаком зелену цибулю. Саме тому черемшу використовують для салатів.
ТСН.ua підготував рецепт салату з черемші та капусти від переможниці "Мастер Шеф" Аліни Бурик.
Інгредієнти
- молода капуста
- черемша
- зелена цибуля
- огірок
- мікрогрін
- насіння гарбуза
- гірчиця у зернах
- сіль, перець
- оливкова олія
Приготування
Нарізаємо усі овочі, заправляємо оливковою олією та додаємо спеції за смаком.