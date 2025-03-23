Зелений салат з черемшею: рецепт простої, але дуже смачної страви

Черемша або дикий часник - це дуже смачна та корисна весняна зелень. Її стебло, листя і цибулина їстівні і нагадують за смаком зелену цибулю. Саме тому черемшу використовують для салатів.

ТСН.ua підготував рецепт салату з черемші та капусти від переможниці "Мастер Шеф" Аліни Бурик.

Інгредієнти

молода капуста

черемша

зелена цибуля

огірок

мікрогрін

насіння гарбуза

гірчиця у зернах

сіль, перець

оливкова олія

Приготування

Нарізаємо усі овочі, заправляємо оливковою олією та додаємо спеції за смаком.

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