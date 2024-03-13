Зеленський звернувся до тих, хто першими прибувають на місце трагедій після російських обстрілів

Зеленський відзначив героїзм рятувальників, які допомагають українцям після ворожих обстрілів.
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку рятувальникам ДСНС, які невтомно працюють на розбиранні завалів та допомагають цивільному населенню після російських ракетних ударів по мирних містах.
Про це він заявив у своєму щоденному зверненні 13 березня.
"Хочу зараз ще раз подякувати всім, хто бере участь у рятувальних операціях, працює на розборі завалів, допомагає, підтримує людей, які втратили рідних. Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишалися наодинці з болем і проблемами. І це обовʼязок місцевої влади, всіх державних і комунальних служб, а якщо потрібно, то і центральної влади, зокрема Кабінету міністрів України, – реагувати й регулювати всі ситуації так, щоб люди дійсно відчували, що Україна завжди допомагає. І що б не сталося, підтримка буде в кожному куточку нашої держави. Саме так, як це і потрібно", – наголосив президент.
Особливо Зеленський відзначив цього разу працівників ДСНС України в Сумській області та на Дніпропетровщині.
"Сержанти Олег Сахненко та Іван Ворожко, майстер-сержант Володимир Пономаренко, капітан Олександр Мойсеєнко та полковник Володимир Прокопчук. Також відзначу колектив ДСНС на Дніпропетровщині, зокрема тих, хто працює в Кривому Розі, допомагає берегти нормальне життя людей. Сержант Максим Залізний, майстер-сержант Олександр Махно, старший лейтенант Ілля Мустяца, капітан Володимир Гаврилюк та працівники Державного гірничо-рятувального загону ДСНС Павло Дорошенко та Євген Коновалов. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!" – сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський показав перші кадри з Кривого Рогу, де тривала рятувальна операція після російської ракетної атаки 12 березня. Тоді окупанти вдарили по багатоповерхівці, зараз відомо про 30 постраждалих і двох загиблих.
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