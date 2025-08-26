Зелений оазис без жодних зусиль: ці три кімнатні рослини повинні бути в кожній оселі, де люблять квіти

Які три рослини повинні бути в кожному домі / © unsplash.com

Реклама

Деякі рослини практично доглядають самі себе. А ще вони приносять щось значно більше, ніж просто приємна атмосфера. Ці три невибагливі квітки мають чудовий вигляд, а ще піднімають настрій, очищують повітря і майже нічого не вимагають натомість.

Сансевієрія (тещин язик)

Якщо ви належите до тих людей, хто може тижнями забувати полити свої кімнатні рослини, тоді вам точно потрібно придбати саме сансевієрію. Вона надзвичайно міцна, витримує погане освітлення, нерегулярне поливання та сухе повітря. Її можна поставити у найтемніший куточок в квартирі і однаково насолоджуватися приємним зовнішнім виглядом.

Як бонус, сансевієрія відома тим, що здатна очищати повітря в оселі. Вона поглинає токсини, зокрема, бензол і формальдегід, і навіть вночі виділяє багато кисню. Саме тому сансевієрую часто ставлять у спальні, дитячій кімнаті.

Реклама

Потос

Його фактично можна назвати саме тим «спокійним сусідом» по кімнаті серед рослин. Він буде рости в квартирі з поганим освітленням, йому не страшно, якщо ви пропустите поливання, за ним не потрібно особливо доглядати, але потос продовжуватиме швидко зростати.

А ще потос відомий своєю здатністю усувати забруднення повітря і підвищувати вологість у приміщенні. Це дуже корисно для дихання і здоров’я шкіри. Ви можете поставити його так, щоб він звисав з полиці, або підвісити у кошику. В будь-якому разі він надасть кімнаті атмосферу джунглів.

Алое вера

Це та рослина, яка заслуговує на особливе місце у вашій оселі. Її дуже легко доглядати, а ще вона зовсім не ображається, якщо надовго залишити її без уваги. Єдине, що важливе для алое вера, це яскраве, розсіяне світло та поливання раз на кілька тижнів.

Головна особливість алое криється в листі. Його можна використовувати як домашній аптечний засіб, адже воно допомагає доглядати за сухою шкірою, корисне за умови опіків, зменшує подразнення. Крім того, алое вера покращує якість повітря в приміщенні.