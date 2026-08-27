Земля опиниться під новим страшним ударом Сонця: названо дату магнітної бурі

Землю накриє магнітна буря

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Сонце випускає спалахи, які супроводжуються корональними викидами маси (КВМ). А вони, у свою чергу, можуть спричинити магнітні бурі на Землі.

Про це повідомляє Space.com.

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25 серпня Сонце випустило спалах класу М 6,9, який спричинив короткочасні перебої в роботі радіозв’язку на денній стороні Землі. Вони торкнулися Європи, Африки та Арктики.

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Спалах супроводжувався КВМ, який, як очікується, досягне Землі 28 серпня. За прогнозами Національного агентства океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), він буде середнім, категорії G2. Агентство також прогнозує магнітну бурю 28 серпня, оскільки до Землі дістанеться потік сонячного вітру, який вдарить по магнітосфері.

За прогнозами, під час бурі категорії G2 полярні сяйва можуть спостерігатися в нижчих широтах, ніж зазвичай.

Магнітні бурі — це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Щоб легше пережити день із підвищеною активністю, варто дотримуватися звичного режиму сну, достатньо пити води та не перевантажувати організм. Раціон бажано зробити легшим і збалансованим, а від алкоголю краще відмовитися.

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