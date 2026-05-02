Землю накриють магнітні бурі: коли очікувати пікової активності у травні

У травні прогнозують серію магнітних бур різної інтенсивності, частина з яких може позначитися на самопочутті людей. Найбільш відчутні геомагнітні збурення очікуються в окремі дні першої та другої половини місяця.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

Станом на суботу, 2 травня, індекс Kp становить 2, що відповідає слабким геомагнітним коливанням. Це означає, що нині магнітна буря не фіксується.

Втім уже найближчими днями ситуація зміниться. 3–4 травня очікуються помірні магнітні бурі рівня 3. Після короткого послаблення 5–6 травня до рівня 2, 7 травня прогнозують різке зростання активності — до рівня 5. Наступного дня, 8 травня, геомагнітні коливання залишатимуться підвищеними (рівень 4), а 9 травня знизяться до рівня 3.

У період від 10 до 14 травня геомагнітне поле буде відносно стабільним — прогнозують слабкі коливання рівня 2. Водночас у середині місяця очікується нова хвиля активності: 15–16 травня прогнозують бурі рівня 5, а 17–18 травня — рівня 4. Після цього активність поступово зменшуватиметься: 19–20 травня — до рівня 2, 21–22 травня — до рівня 3, а 23 травня можливе чергове посилення до рівня 4.

Фахівці наголошують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо у дні з підвищеною активністю.

У періоди магнітних бур необхідно пити більше рідини — води, трав’яного або зеленого чаю, обмеживши каву та алкоголь. Також варто віддавати перевагу легкій їжі, більше рухатися й бувати на свіжому повітрі, дотримуватися нормального режиму сну та уникати стресу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в суботу та неділю, 2–3 травня, прогнозується помірна сонячна активність, яка приведе до слабких магнітних коливань. За оцінками фахівців, геомагнітний фон цими днями залишиться відносно спокійним, без різких сплесків і значних збурень.

