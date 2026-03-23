Землю накрила потужна магнітна буря: як пережити цей день

Корональні викиди маси — це величезні потоки плазми і магнітного поля Сонця

Реклама

У понеділок, 23 березня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

«Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

Чому стається магнітна буря

Сонячні спалахи або геомагнітні бурі — це внутрішні реакції Сонця, зокрема викиди сонячної маси та поверхневі спалахи, які вивільняють енергію в усіх напрямках. Вони виникають, коли потужні вибухи енергії вивільняють заряджені частинки — переважно протони та електрони.

Стикаючись з атмосферою Землі, частинки створюють різні ефекти — від полярного сяйва до збоїв в електромережах.

Сонячні спалахи класифікуються за інтенсивністю випромінювання на класи A, B, C, M, X, де А — це найслабші спалахи, а Х — найсильніші. Кожен клас ділиться на 9 категорій (наприклад, C1-C9), але кожен клас вдесятеро потужніший за попередній. Часто сонячні спалахи супроводжуються корональними викидами маси.

Магнітні бурі спричиняють появу полярного сяйва, але вони також можуть завдати значної шкоди електроніці, електромережам, а також супутниковому та радіозв’язку.