Землю накрила потужна магнітна буря: як пережити цей день
У такі дні багато хто скаржиться на втому, підвищену дратівливість, головний біль тощо.
У понеділок, 23 березня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
«Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ», — йдеться у повідомленні.
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду
Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю
Чому стається магнітна буря
Сонячні спалахи або геомагнітні бурі — це внутрішні реакції Сонця, зокрема викиди сонячної маси та поверхневі спалахи, які вивільняють енергію в усіх напрямках. Вони виникають, коли потужні вибухи енергії вивільняють заряджені частинки — переважно протони та електрони.
Стикаючись з атмосферою Землі, частинки створюють різні ефекти — від полярного сяйва до збоїв в електромережах.
Сонячні спалахи класифікуються за інтенсивністю випромінювання на класи A, B, C, M, X, де А — це найслабші спалахи, а Х — найсильніші. Кожен клас ділиться на 9 категорій (наприклад, C1-C9), але кожен клас вдесятеро потужніший за попередній. Часто сонячні спалахи супроводжуються корональними викидами маси.
Магнітні бурі спричиняють появу полярного сяйва, але вони також можуть завдати значної шкоди електроніці, електромережам, а також супутниковому та радіозв’язку.