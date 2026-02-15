ТСН у соціальних мережах

Землю накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день

У неділю, 15 лютого, Землю накрила магнітна буря червоного рівня. Геомагнітна активність може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Анастасія Павленко
Навіть незначний вплив сонячної активності можуть відчути метеозалежні люди

Навіть незначний вплив сонячної активності можуть відчути метеозалежні люди / © ТСН.ua

На Землі розпочала потужна магнітна буря. Її потужність — п’ять балів.

Про це повідомляє лабораторія сонячної астрономії (XRAS).

Магнітна буря почалася на добу раніше, ніж очікувалося. За даними фахівців, підвищена геомагнітна активність спостерігатиметься сьогодні та завтра через корональний викид маси на Сонці.

Уночі на тлі геомагнітних збурень помітно зросла яскравість полярних сяйв.

Геомагнітні бурі є природним космічним явищем, однак вони можуть впливати на роботу техніки та самопочуття людей. Зокрема, можливі короткочасні збої у роботі GPS, радіозв’язку та супутникових систем.

Метеочутливі люди в період підвищеної активності можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість, порушення сну та загальний дискомфорт.

Щоб зменшити можливий вплив, рекомендується більше перебувати на свіжому повітрі, дотримуватися стабільного режиму сну, пити більше води, уникати вживання алкоголю та жирної їжі. За відсутності проблем із судинами також можна приймати контрастний душ.

