ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
972
Час на прочитання
1 хв

Землю накриє дуже потужна магнітна буря: якою буде її активність 21 січня

Кілька днів тому на Сонці стався викид, що викликав геомагнітну бурю рівня G4.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 21 січня, очікується сильна магнітна буря. Шторм сягне К-індексу 7.3 (червоний рівень) - з дев’яти можливих.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Викид корональної маси, який відбувся від Сонця 18 січня, спричинив геомагнітні умови STORM G4. Земля перебуває у магнітній хмарі - геомагнітні бурі тривають.

Подібні рівні активності, ймовірно, триватимуть протягом наступних 24-48 годин, бо міжпланетне магнітне поле залишається негативним, а швидкість сонячного вітру дуже висока, близько 950 км/с.

Магнітна буря 21 січня 2026-го. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 21 січня 2026-го. Фото: Мeteoagent

Потужні магнітні бурі впливають на самопочуття людей. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Фахівці радять, аби зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Дата публікації
Кількість переглядів
972
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie