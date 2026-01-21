- Дата публікації
Категорія
- Різне
Землю накриє дуже потужна магнітна буря: якою буде її активність 21 січня
Кілька днів тому на Сонці стався викид, що викликав геомагнітну бурю рівня G4.
У середу, 21 січня, очікується сильна магнітна буря. Шторм сягне К-індексу 7.3 (червоний рівень) - з дев’яти можливих.
Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.
Викид корональної маси, який відбувся від Сонця 18 січня, спричинив геомагнітні умови STORM G4. Земля перебуває у магнітній хмарі - геомагнітні бурі тривають.
Подібні рівні активності, ймовірно, триватимуть протягом наступних 24-48 годин, бо міжпланетне магнітне поле залишається негативним, а швидкість сонячного вітру дуже висока, близько 950 км/с.
Потужні магнітні бурі впливають на самопочуття людей. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Фахівці радять, аби зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.