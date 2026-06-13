Землю накриє геомагнітний шторм: коли очікувати піку магнітної бурі

Землю накриє магнітна буря / © Associated Press

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Упродовж найближчих днів на Землі очікується підвищення геомагнітної активності. Космічне збурення розтягнеться на всі вихідні та може зачепити початок наступного робочого тижня, спровокувавши коливання магнітного поля планети.

За даними, які оприлюднила Британська геологічна служба, причиною зміни космічної погоди став високошвидкісний потік, який виходить із корональної діри. Цей фактор зумовив суттєве підвищення швидкості сонячного вітру, наслідки якого безпосередньо відчуватимуться 13 червня.

Очікується, що геомагнітний Кр-індекс підніметься майже до позначки 6. У міжнародній класифікації такий показник відповідає помірно сильній магнітній бурі рівня G2.

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Початок нового тижня може принести чергову хвилю геомагнітного напруження. У разі якщо сформований сонячний потік досягне шарів земної атмосфери, понеділок, 15 червня, також розпочнеться з нової магнітної бурі незначної потужності.

Як покращити самопочуття

Найчутливішими до магнітних бур є люди з хронічними хворобами чи метеозалежністю. У цей період організм може гірше впорюватися з регуляцією нервової та серцево-судинної систем, що і спричиняє дискомфорт.

Найчастіше підвищена сонячна активність викликає головний біль, дратівливість, коливання тиску, порушення сну та зниження працездатності. Особливо вразливими є люди з серцево-судинними захворюваннями, тривалим стресом, а також літні люди.

Що радять робити

Нормалізувати сон. Спати щонайменше вісім годин на добу.

Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.

Переглянути щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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