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Землю накриє магнітна буря 9 жовтня: очікується сильний удар
Науковці прогнозують рівень G1 і можливе посилення до G2.
Сьогодні, 9 жовтня, магнітна буря посилилася і досягнуло червоного рівня — К-індекс 5.7. Сталося це потік сонячної плазми, який атакує Землю.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Очікується, що під час першого прогнозованого інтервалу до Землі дістанеться корональний викид маси (CME), який стався 6 жовтня. Це може спричинити активну геомагнітну обстановку та магнітну бурю рівня G1. Подекуди навіть можливе посилення до G2.
За даними науковців, підвищена геомагнітна активність може зберігатися і впродовж другого інтервалу, але поступово має повернутися до спокійного рівня.
Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:
дотримуватися режиму сну;
пити достатньо води;
уникати надмірних фізичних навантажень;
більше гуляти на свіжому повітрі;
обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;
контролювати артеріальний тиск.