Землю накриє магнітна буря 9 жовтня: очікується сильний удар

Магнітна буря / © ТСН.ua

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Сьогодні, 9 жовтня, магнітна буря посилилася і досягнуло червоного рівня — К-індекс 5.7. Сталося це потік сонячної плазми, який атакує Землю.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Очікується, що під час першого прогнозованого інтервалу до Землі дістанеться корональний викид маси (CME), який стався 6 жовтня. Це може спричинити активну геомагнітну обстановку та магнітну бурю рівня G1. Подекуди навіть можливе посилення до G2.

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За даними науковців, підвищена геомагнітна активність може зберігатися і впродовж другого інтервалу, але поступово має повернутися до спокійного рівня.

Магнітна буря 9 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

дотримуватися режиму сну;

пити достатньо води;

уникати надмірних фізичних навантажень;

більше гуляти на свіжому повітрі;

обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

контролювати артеріальний тиск.

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