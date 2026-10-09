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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Землю накриє магнітна буря 9 жовтня: очікується сильний удар

Науковці прогнозують рівень G1 і можливе посилення до G2.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © ТСН.ua

Сьогодні, 9 жовтня, магнітна буря посилилася і досягнуло червоного рівня — К-індекс 5.7. Сталося це потік сонячної плазми, який атакує Землю.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Очікується, що під час першого прогнозованого інтервалу до Землі дістанеться корональний викид маси (CME), який стався 6 жовтня. Це може спричинити активну геомагнітну обстановку та магнітну бурю рівня G1. Подекуди навіть можливе посилення до G2.

За даними науковців, підвищена геомагнітна активність може зберігатися і впродовж другого інтервалу, але поступово має повернутися до спокійного рівня.

Магнітна буря 9 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 9 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

  • дотримуватися режиму сну;

  • пити достатньо води;

  • уникати надмірних фізичних навантажень;

  • більше гуляти на свіжому повітрі;

  • обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

  • контролювати артеріальний тиск.

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