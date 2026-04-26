Землю накриє магнітна буря: як пережити 26 квітня

На Землі очікується сонячна активність із К-індексом

У неділю, 26 квітня, очікується середня магнітна буря з К-індексом 4,7 — метеозалежним людям варто бути уважними до сигналів організму.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

На Землі прогнозується сонячна активність з планетарним К-індексом 4,7 — це жовтий рівень, що відповідає середнім магнітним бурям.

Буря жовтого рівня може вплинути на самопочуття, а тому важливо у цей день прислухатися до свого організму.

На періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:

сильний головний біль або мігрень

різкі стрибки артеріального тиску

почуття надмірної втоми та апатія

порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)

дратівливість та емоційна нестабільність

запаморочення та нудота

тахікардія (прискорене серцебиття)

Як зменшити вплив магнітних бур