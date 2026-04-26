Землю накриє магнітна буря: як пережити 26 квітня
26 квітня 2026 року очікується підвищена геомагнітна активність, особливо в нічні та ранкові години за київським часом.
У неділю, 26 квітня, очікується середня магнітна буря з К-індексом 4,7 — метеозалежним людям варто бути уважними до сигналів організму.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
На Землі прогнозується сонячна активність з планетарним К-індексом 4,7 — це жовтий рівень, що відповідає середнім магнітним бурям.
Буря жовтого рівня може вплинути на самопочуття, а тому важливо у цей день прислухатися до свого організму.
На періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:
сильний головний біль або мігрень
різкі стрибки артеріального тиску
почуття надмірної втоми та апатія
порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)
дратівливість та емоційна нестабільність
запаморочення та нудота
тахікардія (прискорене серцебиття)
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду
Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю