Землю накриє магнітна буря: коли почнеться мегашторм
Найближчими днями Землю накриє магнітна буря.
Сьогодні, 16 квітня, геомагнітна ситуація перебуває у відносному спокої. Однак, за даними фахівців, вже від завтра ситуація різко зміниться. А наступного дня Землю накриє магнітна буря.
Причиною стане корональна діра на Сонці — область, з якої в космос вириваються потоки заряджених частинок. Коли ці потоки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою планети, викликаючи підвищення геомагнітної активності.
Очікується, що вплив цього явища посилюватиметься, і вже 18 квітня розпочнеться сильна магнітна буря.
На періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:
сильний головний біль або мігрень
різкі стрибки артеріального тиску
почуття надмірної втоми та апатія
порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)
дратівливість та емоційна нестабільність
запаморочення та нудота
тахікардія (прискорене серцебиття)
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду
Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю