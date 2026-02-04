Землю накриє потужна магнітна буря: коли і чого очікувати

Магнітні бурі / © ТСН.ua

Сонце випустило в бік Землі серію з чотирьох надпотужних спалахів найвищого класу X. Вчені попереджають, що ці магнітні бурі можуть мати серйозні наслідки як для технологій, так і для самопочуття людей. Одна з таких, може накрити Землю вже найближчі години.

Про це повідомляє NASA.

За даними науковців, джерелом вибухів став активний регіон сонячних плям RGN 4366. «Атака» розпочалася 1 лютого і тривала кілька днів.

Фахівці зазначають, що спалахи класу X є найпотужнішими вибухами, на які здатне наше Сонце. Вони щонайменше в 10 разів сильніші за спалахи попереднього класу M.

Яка загроза для технологій

Експерти попереджають, що екстремальне випромінювання вже досягло нашої планети. Коли світло від спалахів потрапляє в атмосферу, воно іонізує її верхні шари. Це створює перешкоди для проходження радіохвиль.

«Сильні спалахи, які ми спостерігали цього тижня, призвели до відключень радіозв’язку», — повідомив доктор Райан Френч із Лабораторії атмосферної та космічної фізики.

Окрім того, існує ризик для низькоорбітальних супутників, які через розширення атмосфери можуть почати втрачати висоту.

Магнітні бурі — коли відбудуться нові сплески

Експерти попереджають, що «заспокоєння» поки не передбачається. Існує вірогідність (один до трьох) виникнення нових спалахів класу X протягом наступного тижня, оскільки активна пляма все ще спрямована в бік Землі.

Також очікується, що пізно ввечері 5 лютого повз Землю пройде корональний викид маси.

Попри те, що удар буде «ковзним», взаємодія сонячної речовини з магнітосферою планети викличе геомагнітний шторм.

Очікується буря класу G1 (незначна) з можливою ескалацією до G2 (помірна).

А показник геомагнітної активності зросте до 4–5 балів. Це саме той поріг, коли зміни магнітного поля починають відчувати біологічні організми.

Як вберегтися від магнітних бур

Магнітні бурі та підвищена сонячна активність можуть негативно впливати на самопочуття метеозалежних людей, літніх осіб та тих, хто має хронічні серцево-судинні захворювання.

Основні симптоми:

сильний головний біль, мігрень;

запаморочення та нудота;

стрибки артеріального тиску;

безсоння та підвищена втомлюваність;

біль у суглобах.

Лікарі радять у цей період уважніше ставитися до свого організму: дотримуватися водного балансу, уникати стресів, замінити інтенсивні тренування на прогулянки та забезпечити собі повноцінний сон.

Нагадаємо, раніше NASA оприлюднило наукові дані, які демонструють можливу далеку долю Сонячної системи. Вчені, зокрема на основі спостережень туманності Гелікс за допомогою телескопа Джеймса Вебба, вивчають фінальні етапи життя зірок, подібних до Сонця. Ця туманність є залишком зорі, яка вичерпала своє паливо та перетворилася на білий карлик, оточений розширюваною газовою оболонкою.

За розрахунками астрономів, приблизно через п’ять мільярдів років Сонце втратить запаси водню, що запустить незворотні процеси: зірка почне розширюватися та перетвориться на червоного гіганта. На цій стадії внутрішні планети Сонячної системи, зокрема Земля, з високою ймовірністю будуть знищені — або поглинуті зорею, або зруйновані екстремальними температурами та гравітаційними силами.

Водночас науковці наголошують, що цей кінець є частиною космічного циклу: викинуті в космос газ і пил збагачують міжзоряне середовище хімічними елементами та стають основою для формування нових зірок і планет у майбутньому.