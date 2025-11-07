Землю накриє найпотужніша магнітна буря: якою буде її активність 7 листопада

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 7 листопада, очікується сильна магнітна буря - одна з найпотужніших цього року. Шторм сягне К-індексу 7.3.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Науковці наголошують, сталося кілька великих спалахів класу X і M, що супроводжувалися корональними викидами маси. Також відбувся початок високошвидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри.

Поєднання прибуття корональних випромінювань маси та високошвидкісного сонячного вітру від корональної діри збільшує ймовірність геомагнітних збурень. Ймовірні штормові умови до STORM G3 та навіть - STORM G4.

Магнітна буря 7 листопада. Фото: Мeteoagent.

Потужні магнітні бурі впливають на самопочуття людей. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Фахівці радять, аби зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.