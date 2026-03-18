Землю накриє потужна магнітна буря: коли очікувати та скільки днів "штормитиме"

Магнітна буря / © ТСН.ua

Реклама

На Землю насувається потужна магнітна буря рівня G3, спричинена сонячними спалахами та корональною дірою. Геомагнітна активність досягне піку найближчими днями.

Про це попередила Британська геологічна служба.

За даними фахівців, 16 березня на Сонці стався викид корональної маси, який незабаром досягне Землі.

Реклама

«Очікується значне збільшення геомагнітної активності з імовірністю короткочасних періодів шторму G3», — попередили експерти.

Крім того, вранці 17 березня зафіксували ще один спалах на Сонці класу M (середнього рівня). Його викид також сприятиме подальшому посиленню геомагнітної активності.

Протягом 18 та 19 березня очікуються періоди підвищеної активності через вплив корональної діри на Сонці. Водночас уже 19 — 20 березня Землю накриє сильна магнітна буря.

Підвищена геомагнітна активність 19 березня / © meteoagent.com

Магнітні бурі 18-20 березня / © meteoagent.com

Магнітна буря — як уберегтися

Люди, чутливі до змін погоди, під час магнітних бур можуть відчувати погіршення самопочуття. Варто пам’ятати, що прогнози сонячної активності постійно уточнюються — науковці оновлюють їх приблизно що три години.

Реклама

Щоб зменшити негативний вплив, фахівці радять: контролювати артеріальний тиск і вчасно приймати призначені ліки, пити достатньо води, уникати важкої їжі, а також обмежити каву й алкоголь, дбати про повноцінний сон і відпочинок, не перевантажувати організм.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі виникають як реакція магнітосфери Землі на потужні потоки сонячного вітру та удари плазми. Через сонячні спалахи магнітне поле планети починає коливатися, що впливає як на природні процеси, так і на самопочуття людей. Такі явища можуть тривати від кількох годин до кількох днів, а їхня сила безпосередньо позначається на фізичному стані та настрої.