Землю накриє затяжна магнітна буря: скільки днів штормитиме

Сьогодні очікується підвищена геомагнітна активність.

На Землі очікується сонячна активність / © ТСН.ua

Від понеділка, 27 квітня, в Україні очікується посилення геомагнітної активності. За прогнозами фахівців, магнітна буря триватиме щонайменше три дні — від 27 до 29 квітня — і в окремі періоди може досягати сильного рівня.

Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

У понеділок, 27 квітня, прогнозується початок потужної магнітної бурі. Геомагнітна активність може сягнути червоного рівня, що може позначитися як на самопочутті метеочутливих людей, так і на роботі систем зв’язку.

Понеділок, 27 квітня 2026 року

  • 06:00 — 12:00 — Утримання високих показників (4–5 балів)

  • 12:00 — 18:00 — Поступове зниження інтенсивності до 3 балів

  • Після 18:00 — Стабілізація магнітосфери

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду

  • Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

Наступна публікація

