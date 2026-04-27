Землю накриє затяжна магнітна буря: скільки днів штормитиме

На Землі очікується сонячна активність

Від понеділка, 27 квітня, в Україні очікується посилення геомагнітної активності. За прогнозами фахівців, магнітна буря триватиме щонайменше три дні — від 27 до 29 квітня — і в окремі періоди може досягати сильного рівня.

Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

У понеділок, 27 квітня, прогнозується початок потужної магнітної бурі. Геомагнітна активність може сягнути червоного рівня, що може позначитися як на самопочутті метеочутливих людей, так і на роботі систем зв’язку.

Понеділок, 27 квітня 2026 року

06:00 — 12:00 — Утримання високих показників (4–5 балів)

12:00 — 18:00 — Поступове зниження інтенсивності до 3 балів

Після 18:00 — Стабілізація магнітосфери

Як зменшити вплив магнітних бур