Землю накриє затяжна магнітна буря: скільки днів штормитиме
Сьогодні очікується підвищена геомагнітна активність.
Від понеділка, 27 квітня, в Україні очікується посилення геомагнітної активності. За прогнозами фахівців, магнітна буря триватиме щонайменше три дні — від 27 до 29 квітня — і в окремі періоди може досягати сильного рівня.
Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
У понеділок, 27 квітня, прогнозується початок потужної магнітної бурі. Геомагнітна активність може сягнути червоного рівня, що може позначитися як на самопочутті метеочутливих людей, так і на роботі систем зв’язку.
Понеділок, 27 квітня 2026 року
06:00 — 12:00 — Утримання високих показників (4–5 балів)
12:00 — 18:00 — Поступове зниження інтенсивності до 3 балів
Після 18:00 — Стабілізація магнітосфери
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду
Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю