Вчені назвали дні, коли потужні геомагнітні збурення найбільш ймовірні / © ТСН.ua

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На Землі прогнозується магнітна буря, яка триватиме щонайменше дві доби.

Про це повідомляє Британська геологічна служба.

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У четвер, 26 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. Однак ситуація зміниться вже наступними днями.

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Протягом 27 та 28 листопада очікується періодична магнітна буря рівня G1. Причиною її стане потік сонячного вітру від корональної діри, розташованої в центральній частині сонячного диска.

Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Підтримувати водний баланс — пити чисту воду протягом дня

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

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