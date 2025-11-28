Жестикуляція у спілкуванні: які рухи допоможуть вам здаватися компетентнішими

Руки, жести / © Pixabay

Реклама

Певні жести рук справді допомагають здаватися компетентнішими та переконливішими.

Про це свідить дослідження, нещодавно опубліковане у виданні Journal of Marketing Research.

«Один із ключових висновків для маркетологів полягає в тому, що ви можете використовувати той самий контент, але якщо приділити більше уваги тому, як він подається, це може мати великий вплив на переконливість», — заявила Мі Чжоу, співавторка дослідження та науковиця з цифрового маркетингового дослідження в Університеті Британської Колумбії.

Реклама

Виступи аналізував штучний інтелект

Чжоу та її колеги проаналізували 2 184 виступи на TED за допомогою штучного інтелекту та автоматизованого відеоаналізу. Вони порівняли сотні тисяч відеокліпів із рухами рук зі статистикою залученості аудиторії, а також попросили учасників дослідження оцінити спікерів та продукти у відеороликах із презентаціями продажів, де використовувалися різні рухи рук.

Такий підхід «демонструє, що рух рук може посилити вплив», — написали дослідники у статті, але також виявив, що працюють не всі жести.

Команда класифікувала рухи рук на дві основні категорії: ілюстратори (illustrators) та маркери (highlighters).

Ілюстратори проти маркерів

Ілюстратори - це жести, які візуально відображають те, про що говорить спікер, наприклад, показують розмір або форму об’єкта. Ці рухи мали найсильніший вплив , посилюючи розуміння аудиторії та змушуючи спікерів здаватися більш обізнаними.

Маркери - це жести, які лише фізично вказують на об’єкт, згаданий вербально. Ці рухи, поряд із випадковими жестами, мали мінімальний або взагалі не мали ефекту.

Погляд експерта

«Ілюстратори можуть допомогти зробити контент простішим для розуміння, тому що ми доставляємо ту саму інформацію у двох режимах: візуальному та вербальному, — пояснила Чжоу. — Якщо людина використовує руки, щоб візуально проілюструвати те, про що вона говорить, аудиторія сприймає, що ця людина має більше знань і може спростити пояснення».

Реклама

За словами дослідників, це перше масштабне дослідження жестів рук, яке стало можливим завдяки прогресу в галузі штучного інтелекту. Результати мають велике значення для маркетологів, інфлюенсерів, а також для всіх, хто прагне бути переконливим у повсякденному житті.

«Іноді ми просто рухаємо руками без жодної мети. Це звичка. Але якщо ви приділите більше уваги та зрозумієте цей вплив, це може мати велике значення», — підсумувала Мі Чжоу.

Раніше ми писали, як руки за спиною показують, хто ви насправді — харизматик чи марнослав.