Жінка на мільйон: як підкреслити переваги пишних форм та сховати недоліки – це дуже просто

Кожна жінка, незважаючи на вік і форми, гарна, довершена та сексуальна. Хоча багато дівчат комплексують через свої пишні форми чи занадто тендітну фігуру. Але цього робити не варто. Є декілька простих прийомів, які увиразнять та підкреслять досконалість ваших природніх даних, і замаскують недоліки. Тому не варто турбуватися чи мучити себе виснажливими дієтами, просто потрібно застосувати маленькі жіночі хитрощі. Як підкреслити всю красу своїх пишних форм та замаскувати недоліки – читайте далі.

Як підкреслити красу повної фігури: правильно розставляйте акценти

Як підкреслити красу повної фігури / Фото: pixabay.com

Дівчата plus size окрім гарних очей та чарівної посмішки мають ще переваги у своїй фігурі, на яких варто акцентувати увагу, щоб підкреслити свої пишні форми.

По-перше, це зона декольте , тут не наростає жирова тканина, незалежно від вашої ваги. Тому її потрібно оголити одягом з глибоким вирізом. Це можуть бути сукні, блузи чи можна розстібнути кілька ґудзиків на сорочці. Але все повинно бути в розумних межах, не варто перетинати поріг вульгарності.

, тут не наростає жирова тканина, незалежно від вашої ваги. Тому її потрібно оголити одягом з глибоким вирізом. Це можуть бути сукні, блузи чи можна розстібнути кілька ґудзиків на сорочці. Але все повинно бути в розумних межах, не варто перетинати поріг вульгарності. Щиколотки – це друга зона привабливості та сексуальності дівчат з пишними формами. Ніщо так не підкреслює плавність ліній фігури повненьких дівчат, як сукні чи спідниці довжини міді. Штани також варто обирати такі, щоб відкривали нижню частину ноги. Але вони повинні бути прямого крою і не обтягувати сідниці.

– це друга зона привабливості та сексуальності дівчат з пишними формами. Ніщо так не підкреслює плавність ліній фігури повненьких дівчат, як сукні чи спідниці довжини міді. Штани також варто обирати такі, щоб відкривали нижню частину ноги. Але вони повинні бути прямого крою і не обтягувати сідниці. Одяг до середини плеча. У такий спосіб можна приховати недоліки повної руки і підкреслити звабливість і плавність ліній витонченої частини свого тіла.

Купуйте коригувальну білизну

Як приховати живіт / Фото: pixabay.com

Як приховати недоліки повної фігури? Якщо проблема з повнотою фігури вас дуже турбує, і ви бажаєте це приховати, тоді варто придбати спеціальну коригувальну білизну. На сьогодні є безліч варіантів, представлених у цьому сегменті, тому проблем із вибором не буде. Кожна дівчина з розміром plus size зможе підібрати для себе бюстгальтери, трусики, легінси тощо.

Вибирайте якісні тканини та структурні моделі одягу

Як підкреслити красу повної фігури / Фото: pixabay.com

Одяг із цупкої та якісної тканини триматиме ваші пишні форми. А неякісний матеріал лише спотворить вашу фігуру. Тому дуже уважно ставтеся до вибору одягу та його якості. Не потрібно купувати купу дешевих речей, можна вибрати базову сорочку, брюки, спідницю та сукню з натурального та якісного матеріалу. Такий одяг виглядатиме ефектно, ідеально сидітиме на вашій фігурі, приховуючи її недоліки.

Верхній одяг повинен бути структурованим і з чіткими лініями. Піджаки та пальто прямого крою нададуть чіткості вашому образу, і фігура не буде розпливатися.

Створюйте монохромні та багатошарові образи

Як підкреслити красу повної фігури / Фото: pixabay.com

Одягайте яскравий піджак поверх монохромного одягу – блузки та штанів. Такий образ створить вертикаль, яка візуально видовжить ваш силует за рахунок нижнього однотонного одягу.

Також не бійтеся експериментувати з фактурами. Можна вибирати речі із шовку, трикотажу та шкіри. Наприклад, шовк повинен бути матовим, щоб він не надавав зайвого об’єму вашій талії. А поверх трикотажних речей варто одягати верхній структурний одяг – пальто, піджак чи кардиган.

Як приховати живіт

Як приховати живіт / Фото: pixabay.com

Щоб приховати живіт потрібно носити одяг, який не обтягує плечей чи нижню частину фігури. Також у зоні живота не має бути жодних зашипів та інших декоративних деталей на джинсах, брюках і спідницях.

Окрім цього, щоб приховати живіт, потрібно за допомогою одягу вибудовувати силует у формі літери Y. Тут у нагоді стануть речі з V-вирізом, із запахом та геометричні. Але в жодному разі не повинно бути горизонтальної смужки, яка візуально розширить вашу талію.

Якщо на одязі є малюнки чи принти, вони повинні бути середнього розміру: не великі й не малі.

Необхідно правильно підбирати довжину одягу. Жакети, сорочки, кардигани, блузи та кофти повинні повністю закривати живіт, а не закінчуватись десь посеред. Оскільки такий стиль спотворить ваш образ і оголить ті місця, які потрібно приховати.

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