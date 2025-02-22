Жінка показала кота з "найбільшими" у світі щоками: який вигляд він має (фото)

Нова власниця кота проконсультувалась з ветеринарами й з’ясувала, що щоки збільшуються у котів через надлишок тестостерону.

Кіт на прізвисько Рук, якого власниця нещодавно забрала з притулку, прославився у Мережі завдяки своїм "найбільшим" у світі щокам.

Допис з фотографією милого пухнастика викликав захоплення серед учасників тематичного форуму на платформі Reddit.

"На вихідних прихистила безпритульного котика. У нього величезні щоки. Є трохи пуху, але під ним маса, як два м'ячі для гольфу, тобто більшою мірою це жир", — зазначила хазяйка в описі до знімків, на яких домашній улюбленець зручно вмостився на верхній частині дивану.

Жінка пояснила, що кіт кастрований. Якщо вірити співробітникам притулку, йому близько п'яти років.

Кіт Рук з великими щоками, схожими на м'ячик / Фото: reddit

"Руку довелося 3-4 дні ховатися, перш ніж він відчув себе комфортно у квартирі, але тепер моє помешкання практично повністю належить йому", — додала у коментарях нова власниця кота.

Кіт Рук зі щоками, схожими на м'ячик / Фото: reddit.com

Пізніше авторка історії проконсультувалась з експертами й з’ясувала, що щоки збільшуються у котів через надлишок тестостерону. З часом вони стануть меншими, оскільки кота кастрували.

Раніше ТСН.ua писав, що означають кольори шерсті котів на думку езотериків, як вони впливають на людину.

Читайте також: