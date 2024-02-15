Жінки з цими популярними іменами наділені божественною силою й талантами: перевірте своє

Вони походять від імен античних богів і дають своїм власницям їхню могутність.
Про це мало хто знає, та українські жінки є носіями імен античних богів і богинь. Психологи стверджують, що такі імена наділяють своїх власниць неабиякою силою, харизмою та могутністю. Розповідаємо, які імена мають божественне походження і скільки їх на території України, посилаючись на ресурс "Рідні".
Які жіночі імена мають божественне походження: перевірте своє
- Олена. Це ім’я найрозповсюдженіше в Україні, за даними сервісу "Рідні" його носять мільйони жінок. Це похідне від чоловічого імені бога Геліоса і означає "сонячне світло". Тому наділяє свою власницю силою, харизмою і здатністю впливати на думки людей.
- Ірина – мир, спокій. Походить від імені богині мирного життя Ейрени, похідні від нього – Арина, Ярина, Ірена. На території України сьогодні проживає більше 750 тисяч носіїв цього імені. Жінки з цим іменем наділені мудрістю, добротою та здатністю розуміти людей.
- Марина – морська. Ім’я відноситься до однієї з верховних богинь античного пантеону – Венери, богині краси та кохання. Жінки з цим іменем зазвичай наділені неабиякою вродою і здатністю впливати на чоловіків. В Україні наразі проживає 250 тисяч носіїв цього імені.
- Діана – божественна. Ім’я належить давньоримській богині полювання і землеробства. Енергійна, приваблива та харизматична особистість. Жінки з цим іменем народжені для того, щоб правити світом.
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