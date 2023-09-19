"Жіноче щастя" не цвіте: копійчаний засіб, який змусить спатифілум покритися квітами

Чому не цвіте спатифілум та як змусити його почати квітконосити

Чому спатифілум перестає цвісти

Через те, що спатифілум добре приживається у квартирі та не потребує особливого догляду, він набув особливої популярності. Вважається, що саме ця рослина робить жінку щасливою, а дім - затишним.

З латині «спатифілум» перекладається як «лист-покривало», і справді, квітка спатифілуму формою нагадує покривало. З цієї ж причини тропічна рослина отримала ще одну назву «біле вітрило».

Звичайно спатифілум не потребує особливого догляду, добре приживається при пересадці. Однак, дуже часто після купівлі квітучої рослини в магазині, спатифілум скидає квітки та перестає цвісти. Причина такої поведінки рослини - загальна біда, напевно всіх покупних рослин - перед тим як продавати, рослини в горщиках підгодовують значними дозами добрив, стимуляторами цвітіння.

І коли рослину перестають підгодовувати, поживні речовини закінчуються, квіти опадають, а на нові не вистачає сил. Тому дуже важливо для продовження цвітіння підгодувати квітку. і для цього не обов'язково купувати добриво в магазині.

Чим підгодувати спатифілум, щоб він зацвів

На думку фахівців змусити "жіноче щастя" зацвісти допоможе мелена кориця.

Щоб приготувати розчин для поливу, потрібно одну чайну ложку меленої кориці розчинити в одному літрі води та полити спатифілум під корінь.

Поживний розчин потрібно вносити курсом, поливаючи рослину протягом місяця один раз на тиждень. Якщо дотримуватись режиму поливу, за інших сприятливих чинників, через деякий час спатифілум знову порадує рясними квітами.

Читайте також: