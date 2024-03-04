Жіночі стрижки на коротке волосся: як носити такі зачіски та не мати старший вигляд

Короткі жіночі стрижки, які молодять - кому та як носити коротку стрижку

Короткі стрижки можуть надавати молодшого вигляду, а можуть візуально додавати віку.

Багато жінок особливо старше 50 років вважають, що короткі стрижки зроблять їх молодшими. Експерти просять звернути увагу на фактори, які впливають на сприйняття віку жінки з короткою стрижкою.

В яких випадках коротке волосся робить жінку на вигляд молодшою, а коли старшою

Фактори через які коротка стрижка може візуально додавати віку

Зазвичай довге волосся допомагає замаскувати певні частини обличчя, недосконалості шкіри та певних ділянок, наприклад, шиї. У той час як короткі стрижки відкривають обличчя та шкіру та підкреслюють ознаки старіння. Довге волосся пом'якшує риси обличчя, в той час, як коротке, візуально виділяє та загострює їх.

Гладке довге волосся допомагає приховати недоліки шкіри, а короткі пасма, навпаки, підкреслюють їх. Зморшки, нерівний тон, сонячні плями, таким чином роблять шкіру візуально гіршою та надають віку.

В короткій стрижці сиве коріння та відрослі пасма більш помітні, тому фарбування потрібно робити частіше, що може зашкодити волоссю. Крім того, стилісти радять мати на увазі, що, якщо ви фарбуєтесь у темний колір, пам'ятайте, що сильний контраст темного фарбованого волосся зі світлою шкірою, може бути не надто вдалою ідеєю. Варто використовувати тепліші темні відтінки, які будуть гармонійно поєднуватися із тоном шкіри.

Короткі стрижки можуть не підходити власницям довгої, вузької чи квадратної форми обличчя — незбалансоване співвідношення приверне увагу до недосконалих рис, замість того, щоб пом'якшити їх. Неправильне співвідношення між волоссям та рисами обличчя підкреслює форму обличчя, що також може візуально додавати віку.

Коротка стрижка з чубчиком підходить не всім. Нерівна лінія зрізу та відкрите чоло може підкреслити зморшки, а вертикально вкорочені пасма можуть надати оюличчю стомленого виразу та зробити його старшим.

Робити коротку стрижку на тонке та рідке волосся також не варто, тому що це невдало підкреслить риси обличчя, зробить образ тяжчим.

Короткі стрижки не такі універсальні, як засічки на довге волосся. Коротке волосся позбавляє можливості робити різні зачіски, тому варто обирати той варіант стрижки, який допоможе підкреслити сильні сторони, а не навпаки, візуально зробити старшою.

Як мати молодший вигляд з короткою стрижкою

Щоб коротка стрижка робила жінку на вигляд молодшою та привабливішою стилісти радять:

Змінювати довжину волосся поступово, протягом декількох місяців. Зразу переходити на коротку зачіску не потрібно.

Щоб пом'якшити за потреби риси обличчя, з робіть декілька пасм, які допоможуть підкреслити його та зробити більш м'яким. Спробуйте чубчик-шторку.

робіть декілька пасм, які допоможуть підкреслити його та зробити більш м'яким. Спробуйте чубчик-шторку. Важливо обрати найбільш відповідну довжину короткої стрижки. Вона буде залежати від форми обличчя, рис, типу волосся та стилю в цілому.

Важливо підібрати відповідну довжину не лише до форми обличчя, а й для типу вашого волосся. Оскільки, наприклад, піксі на кучерявому волоссі буде сильно відрізнятися від піксі на прямому волоссі.

Обирайте багатошарову коротку зачіску. Вдале накладання шарів один на одного створить об'єм та додасть легкості.

Вдале накладання шарів один на одного створить об'єм та додасть легкості. Краще відмовитись від ультракоротких стрижок -- вони підходять далеко не всім. В більшості випадках такі зачіски невдало підкреслюють форму обличчя та додають віку.

Використовуйте аксесуари, як то пов'язки, прикраси для волосся, шарфи та капелюхи — це гарний спосіб поекспериментувати зі стилем, а також замаскувати недоліки шкіри. Важливо обирати деталі в тих тонах, які підходять саме вам.

Слідкуйте за фарбуванням волосся — вчасно оновлюйте колір, зафарбовуйте сивину та обирайте потрібні вам відтінки.

Підкреслюйте ваші сильні сторони — виділяйте за допомогою зачіски виділити ваші очі, вилиці, посмішку, інші привабливі зони.

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