Жіночі стрижки на коротке волосся: як носити такі зачіски та не мати старший вигляд

Короткі жіночі стрижки, які молодять - кому та як носити коротку стрижку
Короткі стрижки можуть надавати молодшого вигляду, а можуть візуально додавати віку.
Багато жінок особливо старше 50 років вважають, що короткі стрижки зроблять їх молодшими. Експерти просять звернути увагу на фактори, які впливають на сприйняття віку жінки з короткою стрижкою.
В яких випадках коротке волосся робить жінку на вигляд молодшою, а коли старшою
Фактори через які коротка стрижка може візуально додавати віку
- Зазвичай довге волосся допомагає замаскувати певні частини обличчя, недосконалості шкіри та певних ділянок, наприклад, шиї. У той час як короткі стрижки відкривають обличчя та шкіру та підкреслюють ознаки старіння. Довге волосся пом'якшує риси обличчя, в той час, як коротке, візуально виділяє та загострює їх.
- Гладке довге волосся допомагає приховати недоліки шкіри, а короткі пасма, навпаки, підкреслюють їх. Зморшки, нерівний тон, сонячні плями, таким чином роблять шкіру візуально гіршою та надають віку.
- В короткій стрижці сиве коріння та відрослі пасма більш помітні, тому фарбування потрібно робити частіше, що може зашкодити волоссю. Крім того, стилісти радять мати на увазі, що, якщо ви фарбуєтесь у темний колір, пам'ятайте, що сильний контраст темного фарбованого волосся зі світлою шкірою, може бути не надто вдалою ідеєю. Варто використовувати тепліші темні відтінки, які будуть гармонійно поєднуватися із тоном шкіри.
- Короткі стрижки можуть не підходити власницям довгої, вузької чи квадратної форми обличчя — незбалансоване співвідношення приверне увагу до недосконалих рис, замість того, щоб пом'якшити їх. Неправильне співвідношення між волоссям та рисами обличчя підкреслює форму обличчя, що також може візуально додавати віку.
- Коротка стрижка з чубчиком підходить не всім. Нерівна лінія зрізу та відкрите чоло може підкреслити зморшки, а вертикально вкорочені пасма можуть надати оюличчю стомленого виразу та зробити його старшим.
- Робити коротку стрижку на тонке та рідке волосся також не варто, тому що це невдало підкреслить риси обличчя, зробить образ тяжчим.
- Короткі стрижки не такі універсальні, як засічки на довге волосся. Коротке волосся позбавляє можливості робити різні зачіски, тому варто обирати той варіант стрижки, який допоможе підкреслити сильні сторони, а не навпаки, візуально зробити старшою.
Як мати молодший вигляд з короткою стрижкою
Щоб коротка стрижка робила жінку на вигляд молодшою та привабливішою стилісти радять:
- Змінювати довжину волосся поступово, протягом декількох місяців. Зразу переходити на коротку зачіску не потрібно.
- Щоб пом'якшити за потреби риси обличчя, зробіть декілька пасм, які допоможуть підкреслити його та зробити більш м'яким. Спробуйте чубчик-шторку.
- Важливо обрати найбільш відповідну довжину короткої стрижки. Вона буде залежати від форми обличчя, рис, типу волосся та стилю в цілому.
- Важливо підібрати відповідну довжину не лише до форми обличчя, а й для типу вашого волосся. Оскільки, наприклад, піксі на кучерявому волоссі буде сильно відрізнятися від піксі на прямому волоссі.
- Обирайте багатошарову коротку зачіску. Вдале накладання шарів один на одного створить об'єм та додасть легкості.
- Краще відмовитись від ультракоротких стрижок -- вони підходять далеко не всім. В більшості випадках такі зачіски невдало підкреслюють форму обличчя та додають віку.
- Використовуйте аксесуари, як то пов'язки, прикраси для волосся, шарфи та капелюхи — це гарний спосіб поекспериментувати зі стилем, а також замаскувати недоліки шкіри. Важливо обирати деталі в тих тонах, які підходять саме вам.
- Слідкуйте за фарбуванням волосся — вчасно оновлюйте колір, зафарбовуйте сивину та обирайте потрібні вам відтінки.
- Підкреслюйте ваші сильні сторони — виділяйте за допомогою зачіски виділити ваші очі, вилиці, посмішку, інші привабливі зони.
Читайте також: