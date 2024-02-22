Жир і нагар зійдуть самі: як правильно чистити сковороди й каструлі, не пошкоджуючи поверхню

Якщо неправильно доглядати за посудом, то незабаром доведеться купувати новий. Досвідчені господині поділилися лайфгаками, як правильно мити каструлі та сковорідки, щоб вони служили багато років. Розповідаємо, як правильно доглядати за посудом, чим чистити, щоб не пошкодити його.

Як правильно мити посуд, щоб легко відмивався жир і не пошкоджувалася поверхня

Зберігання. Не можна ставити посуд один на одного, оскільки це шкодить його поверхні. Якщо місця для зберігання обмаль, то краще перекладати каструлі та сковорідки паперовими рушниками.

Не можна ставити посуд один на одного, оскільки це шкодить його поверхні. Якщо місця для зберігання обмаль, то краще перекладати каструлі та сковорідки паперовими рушниками. Ополіскування. Після миття посуд не слід ополіскувати дуже холодною чи гарячою водою. Можна пошкодити поверхню каструль і сковорідок, також на них після такої води залишаться плями.

Після миття посуд не слід ополіскувати дуже холодною чи гарячою водою. Можна пошкодити поверхню каструль і сковорідок, також на них після такої води залишаться плями. Замочування. Якщо на каструлях і сковорідках є застарілий жир, бруд чи нагар, краще замочити їх на півгодини. Таким чином бруд зійде сам, вам треба буде лише вимити посуд мийним засобом, а поверхня залишатиметься неушкодженою.

Якщо на каструлях і сковорідках є застарілий жир, бруд чи нагар, краще замочити їх на півгодини. Таким чином бруд зійде сам, вам треба буде лише вимити посуд мийним засобом, а поверхня залишатиметься неушкодженою. Мийні засоби. Якщо посуду вже багато років, на ньому є нагар та застарілий жир, його краще мити підручними засобами: оцтом, содою, простим милом тощо. У такий спосіб ви з легкістю позбудетеся жиру й нагару, а також не пошкодите поверхню посуду.

Якщо посуду вже багато років, на ньому є нагар та застарілий жир, його краще мити підручними засобами: оцтом, содою, простим милом тощо. У такий спосіб ви з легкістю позбудетеся жиру й нагару, а також не пошкодите поверхню посуду. Сушіння. Не слід залишати посуд вологим. Після миття варто витерти каструлі та сковорідки кухонним рушником, тоді поверхня залишатиметься сяючою.

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