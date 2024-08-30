Жир відпадатиме сам: чим швидко відмити липкий наліт з кухонних поверхонь

Кухонні меблі – це просто магніт для жирного нальоту та пилу. Цей бруд настільки в’їдливий, що не всі професійні засоби для чищення можуть упоратися. Однак є кілька перевірених бабусиних методів, які швидко владнають проблему. До того ж вони безпечні для кухонних меблів і практично нічого не коштують.

Як легко і швидко відмити кухню від липкого нальоту та жиру

Оцет, горілка та дігтярне чи господарське мило. Щоб приготувати засіб для чищення кухонних поверхонь, візьміть у рівних пропорціях зазначені інгредієнти, мило треба натерти. Суміш ретельно перемішайте, дочекайтеся, поки мило повністю розчиниться. Нанесіть пасту на всі поверхні, які потребують чищення, і зачекайте сорок хвилин. Потім зніміть суміш губкою – разом із засобом зійде весь бруд. Витріть оброблені поверхні чистою вологою ганчіркою.

Щоб приготувати засіб для чищення кухонних поверхонь, візьміть у рівних пропорціях зазначені інгредієнти, мило треба натерти. Суміш ретельно перемішайте, дочекайтеся, поки мило повністю розчиниться. Нанесіть пасту на всі поверхні, які потребують чищення, і зачекайте сорок хвилин. Потім зніміть суміш губкою – разом із засобом зійде весь бруд. Витріть оброблені поверхні чистою вологою ганчіркою. Білизна. В такий спосіб можна очистити навіть дуже брудні поверхні. Спочатку треба нанести білизну на забруднені ділянки, зачекати 3 хвилини і ретельно змити водою. Варто пам’ятати, що білизну перед застосуванням треба протестувати на невеликій ділянці поверхні, щоб переконатися, що вона буде безпечною для меблів. Працювати з цим хімічним засобом треба в рукавичках.

В такий спосіб можна очистити навіть дуже брудні поверхні. Спочатку треба нанести білизну на забруднені ділянки, зачекати 3 хвилини і ретельно змити водою. Варто пам’ятати, що білизну перед застосуванням треба протестувати на невеликій ділянці поверхні, щоб переконатися, що вона буде безпечною для меблів. Працювати з цим хімічним засобом треба в рукавичках. Багатофункціональний очисник на основі цитрусових. Цитрусові містять ефірну олію, яка є прекрасним засобом для боротьби з жиром і брудом. Можна придбати такий засіб у магазині, а можна зробити самостійно. Щоб приготувати цитрусовий розчин для чищення, заповніть банку на три чверті шкірками лимона, апельсина чи грейпфрута і залийте їх оцтом. Настоюйте шкірки впродовж двох тижнів, потім зцідіть рідину до пляшки з пульверизатором і нанесіть на брудні поверхні. Зачекайте 10 хвилин, поки засіб відпрацює, і ретельно змийте водою. Після такого засобу жир на кухонні меблі не налипатиме впродовж тривалого часу.

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