Жодних "Міша", "Стьопа" чи "Діма": як українською мовою правильно вимовляти поширені чоловічі імена

Іноді, спілкуючись, можна почути, як родичів або друзів називають іменами, які звучать як суржик. Ба більше, ви самі, можливо, інколи використовуєте такі форми, які є мовними помилками.

В українській мові існує безліч унікальних форм імен, деякі з яких використовуються вже понад тисячу років. Тому варто знати правильні варіанти деяких популярних імен, як-от Діма, Міша та Стьопа, щоб уникнути помилок у їх вживанні.

Діма – Дмитро, Митько, Дмитрик, Дмитрусь;

– Дмитро, Митько, Дмитрик, Дмитрусь; Міша – Михайло, Мишко, Михайлик, Михась;

– Михайло, Мишко, Михайлик, Михась; Стьопа – Степан, Стець, Степко, Степанко.

Зверніть увагу, що замість суржикових варіантів ви можете спокійно використовувати зменшувальні форми. До того ж редакторка Ольга Васильєва зазначила, що українська мова схиляється до відкритих складів, тобто тих, які закінчуються на голосну букву, а не приголосну.

Мовознавиця наголосила: "Звідси й максимально природними є чоловічі форми імен, що закінчуються на -ко. Вони зафіксовані ще у графіті Софії Київської кінця XI століття: Степко, Михалько, Марко. Тобто їм понад 1000 років".

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