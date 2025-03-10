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Жодних "Міша", "Стьопа" чи "Діма": як українською мовою правильно вимовляти поширені чоловічі імена

Жодних "Міша", "Стьопа" чи "Діма": як українською мовою правильно вимовляти поширені чоловічі імена

Як українською мовою сказати правильно "Діма", "Міша" і "Стьопа" / Фото: Фото з відкритих джерел

Іноді, спілкуючись, можна почути, як родичів або друзів називають іменами, які звучать як суржик. Ба більше, ви самі, можливо, інколи використовуєте такі форми, які є мовними помилками.

В українській мові існує безліч унікальних форм імен, деякі з яких використовуються вже понад тисячу років. Тому варто знати правильні варіанти деяких популярних імен, як-от Діма, Міша та Стьопа, щоб уникнути помилок у їх вживанні.

  • Діма – Дмитро, Митько, Дмитрик, Дмитрусь;
  • Міша – Михайло, Мишко, Михайлик, Михась;
  • Стьопа – Степан, Стець, Степко, Степанко.

Зверніть увагу, що замість суржикових варіантів ви можете спокійно використовувати зменшувальні форми. До того ж редакторка Ольга Васильєва зазначила, що українська мова схиляється до відкритих складів, тобто тих, які закінчуються на голосну букву, а не приголосну.

Мовознавиця наголосила: "Звідси й максимально природними є чоловічі форми імен, що закінчуються на -ко. Вони зафіксовані ще у графіті Софії Київської кінця XI століття: Степко, Михалько, Марко. Тобто їм понад 1000 років".

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