Жоржини почнуть квітнути значно раніше: ось яке підживлення потрібно внести навесні

Важливою частиною догляду за жоржинами є їхнє підживлення. Якщо підібрати правильне добриво, рослина почне квітнути раніше, а суцвіття будуть пишними і великими.

Саме завдяки правильному підживленню жоржин, кажуть експерти, можна забезпечити їх здоровий розвиток, міцне цвітіння та загальну витривалість. Особливо багато поживних речовин ця рослина потребує під час активного зростання. Вони потрібні їй для сильних стебел та листя, формування квітів. Деякі добрива містять компоненти, які допомагають покращити процес формування бутонів, а тому жоржини рясно квітнуть раніше зазначеного терміну.

Саме навесні жоржини відновлюють активне зростання після зими. Потрібно використовувати органічні добрива (перегній, компост, відвари рослин), які містять необхідні для рослини поживні речовини і допомагають збільшити кількість гумусу в ґрунті. Наприклад, під час фази активного зростання рослинам потрібно більше фосфору для того, щоб сформувати сильні корені. А тому використовуйте добрива з цим компонентом.

Підживлювати жоржини слід регулярно, але обережно, щоб уникнути надмірної кількості добрив. Важливо дотримуватися рекомендацій щодо дозування, які виробники зазначують на упаковці. Також квітка може потребувати додаткових мікроелементів, зокрема, цинку, заліза, магнію.

А перед самим початком квітіння жоржини важливо підживити добривом з високим вмістом калію. Воно допоможе сформувати яскраві та пишні квіти.

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