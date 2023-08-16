Жовті квіти — до розлуки: чи справді не можна дарувати такі букети

Жовті квіти яскраві, піднімають настрій та в багатьох культурах символізують сонце, тепло, оптимізм, щастя. Однак, коли справа доходить до букетів, багато хто згадує стару говірку: "Жовті квіти — до розлуки". Чи це справді так?

Жовті квіти: значення, чи можна дарувати

Традиційно жовті квіти асоціюються з радістю, дружбою, тому вони чудово підійдуть як подарунок подрузі, колезі, близькому родичу. За допомогою квітів такого оптимістичного кольору можна висловити вдячність, подяку, бажання поділитися з рідними та друзями радістю. Букет жовтих квітів також може символізувати визнання та повагу до певної людини.

Проте слід пам'ятати, що в деяких культурах жовті квіти можуть мати й зовсім інше значення. Наприклад, в країнах Східної Азії жовтий колір символізує зраду. Тому перед тим, як дарувати людині такий букет, варто дізнатися про культурні особливості і побажання отримувача.

Кому можна дарувати жовті квіти

Кому можна дарувати жовті квіти / Фото: Pexels

Такі букети стануть чудовим вибором для близької людини, друга, подруги. Вони будуть символізувати як дружелюбність, так і ваше бажання підтримати іншого в тяжку хвилину, готовність розділити радість та смуток.

Хоча може здатися, що жовті квіти зовсім не підходять як подарунок коханій людині, насправді вони можуть нести глибоке значення. Жовтий символізує свіжість, новизну, бажання завоювати серце іншої людини. Тому жовті квіти можуть стати чудовим варіантом на початку стосунків.

Також жовті квіти підходять для колег по роботі. В такому разі вони символізують позитивні взаємини, доброзичливість та визнання компетентності.

Чи можна дарувати жовті квіти на день народження? Жовті букети підходять для різних моментів в житті. Їх можна сміливо дарувати на день народження, ювілей, весілля, новосілля, успішне завершення проєкту тощо. Також такі квіти можуть принести втіху та підтримку за важких часів.

Чому говорять, що жовті квіти — до розлуки

Звідки прийшло до нас повір'я, яке пов'язане із забороною дарувати жовті квіти, особливо своїй другій половинці? Існує одна старовинна легенда, яка пов'язана з цим висловом.

Жили колись князь і княгиня. Князь зібрався йти на війну з ворогом, а після повернення у нього часто з'являлася думка, чи не зраджувала йому дружина, поки він був у поході. Пішов князь до чаклунки, щоб дізнатися відповідь. Дала чаклунка князю букет з яскраво-червоними квітами і сказала подарувати його княгині, а потім поставити біля ліжка. Якщо вранці квіти змінять свій колір, значить, дружина не була вірною. Так і сталося.

Вірити чи ні старовинній легенді — вирішувати лише вам. Але жовті букети завжди виглядають яскравими, дарують радість та позитивні емоції.

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