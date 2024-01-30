Жовті плями миттєво зникнуть з ванної та унітазу: стара сантехніка сяятиме чистотою, як нова

З часом на білих раковинах, ваннах та унітазах з’являються жовті плями і така проблема неминуча. Це відбувається через дію води, яка містить в собі велику кількість хлору й важких металів. І не так легко позбутися проблеми жовтизни навіть за допомогою професійних засобів. Але досвідчені господині знають, що є такі копійчані засоби, які на відмінно впораються із жовтими плямами і не шкодитимуть поверхні. Розповідаємо, як швидко вивести жовтизну з раковин, ванної та унітазу за допомогою підручних засобів.

Як позбутися жовтих плям на раковинах, ванній та унітазі

Сода, вода і нашатирний спирт. Харчову соду треба змішати з водою до утворення пастоподібної суміші. Потім нанесіть цю пасту на поверхню, яка потребує чищення, і залиште на годину. Опісля все ретельно вимийте чистою водою. Від жовтизни на поверхні не залишиться й сліду. Ще можна в соду замість води додати нашатирний спирт, це посилить її дію в рази. Суміш зі спирту та соди варто нанести на жовті поверхні на 20 хвилин і змити водою. Ваша сантехніка сяятиме, як нова.

Харчову соду треба змішати з водою до утворення пастоподібної суміші. Потім нанесіть цю пасту на поверхню, яка потребує чищення, і залиште на годину. Опісля все ретельно вимийте чистою водою. Від жовтизни на поверхні не залишиться й сліду. Ще можна в соду замість води додати нашатирний спирт, це посилить її дію в рази. Суміш зі спирту та соди варто нанести на жовті поверхні на 20 хвилин і змити водою. Ваша сантехніка сяятиме, як нова. Оцет. Для застосування такого способу відбілювання варто змочити паперовий чи звичайний рушник в оцті та покласти на жовті плями. Залиште рушник відпрацьовувати на годину, після цього жовтизна зникне з керамічної поверхні.

Для застосування такого способу відбілювання варто змочити паперовий чи звичайний рушник в оцті та покласти на жовті плями. Залиште рушник відпрацьовувати на годину, після цього жовтизна зникне з керамічної поверхні. Лимонна кислота. Цей спосіб відбілювання чудово підійде для ванної. Наповніть ванну водою, засипте туди 2-3 пачки лимонної кислоти, залиште цю суміш на ніч. Зранку спустіть воду і помийте ванну, жовтих плям на поверхні не буде.

Цей спосіб відбілювання чудово підійде для ванної. Наповніть ванну водою, засипте туди 2-3 пачки лимонної кислоти, залиште цю суміш на ніч. Зранку спустіть воду і помийте ванну, жовтих плям на поверхні не буде. Відбілювач "Білизна". Обережно обробіть жовті поверхні відбілювачем і залиште на 15 хвилин. Потім все добре помийте водою. У такий спосіб ви легко позбудетеся жовтих плям і повернете кераміці її первозданну білизну.

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