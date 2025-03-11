Жовток буде ніжним і кремовим: як варять яйця в елітних ресторанах — запам'ятайте три секрети

Як можна поліпшити смак такого на перший погляд простого продукту, як яйце?

Існують певні тонкощі варіння яєць, які важливо врахувати, аби отримати яйця з м’яким та кремовим жовтком і насиченим смаком.

Перший секрет кулінарії високого рівня полягає у виборі яєць найвищої категорії – C0 або D0 для варіння.

Другий секрет надзвичайно простий, але про нього часто забувають, коли варять яйця вдома. Їх потрібно заливати холодною водою, при цьому вони повинні бути повністю занурені.

Третій нюанс пов'язаний з тим, щоб не варити яйця 10 хвилин до стану крутих, як це часто роблять господині, а вимикати вогонь одразу після закипання води.

Після цього яйця залишаються в гарячій воді на 10 хвилин, а потім їх переносять у холодну. Тільки після цього їх можна виймати і чистити.

Яйця, приготовлені за таким методом, легко очищуються, не тріскаються під час короткого варіння, а їх смак набагато насиченіший, ніж при звичайному способі. Жовток стає ніжно кремовим.

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