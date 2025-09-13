З’явився новий тип особистості: хто такі отроверти і що про них відомо

Хто такий отроверт / © unsplash.com

Зазвичай, коли говорять про особистість, людей умовно поділяють лише на інтровертів та екстравертів. Перші відкритіші до спілкування й отримують від нього енергію, другі ж — обережніші у виборі кола близьких та радше слухають, ніж прагнуть говорити.

Проте останнім часом у психологічних дискусіях з’явився новий термін — “отроверти”. Його автором став американський психіатр Рамі Камінські, який вперше описав цю концепцію у виданні New Science. Наукова спільнота досі не дійшла єдиного висновку щодо достовірності його гіпотези, адже частина фахівців ставиться до неї з помітним скепсисом.

Хто такі отроверти

На думку Камінські, головна особливість отровертів полягає в їхній незалежності від соціальних груп. Вони не мають внутрішньої потреби належати до спільноти, зосереджені на власному внутрішньому світі та формують особисті правила замість наслідування суспільних традицій. При цьому вони здатні до глибоких і щирих зв’язків, але лише з тими, кому дійсно довіряють.

Основні риси отровертів:

Відстороненість від колективів — на відміну від інтровертів, що шукають усамітнення, чи екстравертів, які тяжіють до компаній, отроверти не відчувають потреби належати до групи.

Емоційна самостійність — зовнішнє схвалення для них не має вирішального значення, вони орієнтуються на власні переконання.

Схильність до глибоких контактів — попри дистанцію від соціуму, вони здатні будувати міцні особисті зв’язки.

Оригінальність мислення — відмова йти за трендами, критичність до групового консенсусу, здатність пропонувати нестандартні ідеї.

Обачність і уникання ризику — вони схильні не брати участь у поведінці, спрямованій лише на отримання схвалення оточення.

Особисті традиції — замість групових ритуалів вони створюють власні звички та моделі поведінки.

Камінські підкреслює: отроверсія — не патологія й не розлад, тож “лікувати” чи виправляти її не потрібно. Це радше ще один спосіб описати різноманітність людських характерів.

Сумніви та критика

Не всі психологи сприйняли концепцію Камінські позитивно. Опоненти закидають їй відсутність доказової бази та наукового підґрунтя. Дехто вбачає у ній лише спробу запровадити нову класифікацію на хвилі популярності подібних, часто сумнівних, систем — від астрології до human design.

Крім того, кордони між інтровертами, екстравертами та отровертами нерідко розмиті, тож виділення третьої категорії багатьом видається штучним. Є й побоювання, що навіть попри застереження автора, суспільство може трактувати отроверсію як аномалію та стигматизувати людей із такими рисами, адже культура й досі очікує від кожного відчуття “приналежності до групи”.